台鐵出軌》第6節車廂下遺體是憲兵莊建致？ 花檢：漏夜比對確認

花蓮地檢署檢察長俞秀端說，第6節車廂遺體今天下午移出，但身份還需要再確認。（記者花孟璟攝）

2021/04/05 20:13

家屬看照片指認是莊建致

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵太魯閣號出軌案，被壓在第6節車廂輪軸下方的最後1具遺體今天下午4點左右移出，傍晚5點多回到花蓮市立殯儀館，原本採姊姊的DNA比對、加上家屬看照片指認，確認是罹難的憲兵莊建致。不過花蓮地檢署檢察長俞秀端晚間表示，由於大體經過4天已面貌難辨，檢方為求慎重起見，已採取直系血親DNA，並連夜送法務部法醫研究所進行最後確認。

俞秀端說，第6節車廂遺體今下午已經搬運出來，原本家屬指認照片時認為是莊建致，當時原本要採集直系血親DNA進行確認，但因家屬不希望年邁父母接受採驗，因此第1次採驗是採取姊姊的DNA比對。

俞秀端說，二親等與一親等的正確率會差很多，加上大體在現場通風不良好的環境，即使有用白布蓋好並使用冰塊保冰，經過4天後容貌已不容易辨別，為了確認起見，檢方已採取直系血親DNA檢體送法務部法醫研究所漏夜比對中。

俞秀端也說，她今天下午4點多離開事故現場時，第6節車廂部份已經排除，並移出下方的大體，後面還有7、8節車廂希望盡快移出。她說，由於每移出一個車廂就需要仔細查看有無遺物或殘餘的軀塊，因此現在還是有檢察官在現場留守。

俞秀端表示，目前罹難者總數仍是50人，第50具大體身分至今尚未確認，由於是殘缺好幾個部份，也擔心可能會因採集部位的關係造成錯誤，或其他傷者身體的組織，因此目前針對其他部位逐一採驗、再次鑑定DNA序列。

俞秀端指出，今天有多個不實訊息，包括「罹難者第50具確認」的訊息並不正確。她說，是有親屬來指認照片認為有可能是，但指認的照片經過DNA比對後，已經排除；此外，有關「拒領遺體」訊息也不正確，家屬已經筆錄過也確認遺體身份，並沒有拒領，主要是遺體還不齊全，家屬希望等待更完整殘骸，讓家人更完整的離開，因此目前只是還沒有領。俞秀端呼籲，有關訊息的發布應向檢察官求證，以免造成社會誤解。

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