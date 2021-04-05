台鐵出軌》花蓮檢方報告新進度 目前已傳訊數十人

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花蓮地檢署檢察長俞秀端（見圖）稍早接受聯訪時表示，除了義祥工程負責人李義祥外，目前已傳訊超過10名以上，來去釐清案情。（記者花孟璟攝，資料照）
〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408次太魯閣號列車出軌事故釀成嚴重死傷，檢調單位持續蒐證。花蓮地檢署檢察長俞秀端稍早接受聯訪時表示，除了義祥工程負責人李義祥外，目前已傳訊超過10名以上，來去釐清案情。
俞秀端表示，稍早已開過相關會議，持續進行蒐證工作，目前已經傳訊超過10名以上，除了被告（李義祥）以外。
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