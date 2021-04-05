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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》聯合大地澄清：邊坡照片中人物非聯合大地勞安人員

    台鐵408次太魯閣號2日撞上從邊坡滑落的工程車出軌，4日晚間PTT上有人PO出事故後拍到邊坡上有多名疑似工人的男子朝下察看，懷疑是工地人員，引發鄉民議論。（圖擷自PTT，本報合成）

    台鐵408次太魯閣號2日撞上從邊坡滑落的工程車出軌，4日晚間PTT上有人PO出事故後拍到邊坡上有多名疑似工人的男子朝下察看，懷疑是工地人員，引發鄉民議論。（圖擷自PTT，本報合成）

    2021/04/05 17:23

    〔記者黃以敬／台北報導〕太魯閣事件發生後，台鐵原本稱當時是工地主任李義祥一人回工地肇禍，但網友PO出照片顯示，當時站在邊坡上含李義祥至少有4人，花蓮地檢署也證實事發時工地有2人以上。交通部次長王國材今在記者會中表示，照片中拍到的李義祥等4人，其中一人疑是聯合大地工程勞安人員，但詳細情況仍在調查中。聯合大顧問公司昨日接受獨家訪問強調，照片中所謂勞安人員並非聯合大地顧問公司人員，「目前媒體報導事發當時有本公司勞安人員在場，絕非事實」。

    聯合大地指出，公司的勞安人員住在花蓮市，太魯閣列車事故發生當天早上發生，該員還在花蓮家中準備掃墓，於十點左右接獲台鐵業主熊主任通知火車出軌，即立刻趕赴現場，約十一點多抵達現場了解情況並協助救災，絕無事前與義祥人員一起到施工現場的事情。

    聯合大地公司強調，台鐵在事發之前就已有清楚通告，清明連假期間工程必須停工，該地明隧道工程當天應該是停工，而且聯合大地也有派員確認有按照SOP作好停工安全準備，對於義祥有人在連假期間出現在工地，聯合大地也相當意外；更絕無該公司勞安人員與義祥人員一起在工地現場，希望外界不要傳播不實訊息造成外界誤解。

    聯合大地強調，外傳有人拍到當時有勞安人員在邊坡上，根本不是該公司的勞安人員，並提供該公司在這處工地的勞安人員照片（見圖）為證。（圖由聯合大地提供）

    聯合大地強調，外傳有人拍到當時有勞安人員在邊坡上，根本不是該公司的勞安人員，並提供該公司在這處工地的勞安人員照片（見圖）為證。（圖由聯合大地提供）

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