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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》台大護理師幫媽媽慶生罹難 黃爸爸：不怪任何人

    台大護理師黃巧玲的爸爸黃坤和在玉里鎮經營老字號電器行，談到女兒滿臉不捨，只說女兒運氣不好才會搭到這班車，感嘆「本來沒買到票，她可以不用回來的」。（記者花孟璟攝）

    台大護理師黃巧玲的爸爸黃坤和在玉里鎮經營老字號電器行，談到女兒滿臉不捨，只說女兒運氣不好才會搭到這班車，感嘆「本來沒買到票，她可以不用回來的」。（記者花孟璟攝）

    2021/04/05 18:04

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕37歲的台大醫院資深護理師黃巧玲老家在花蓮玉里，為了幫媽媽慶生，好不容易換到2日的車票能在當天搭車回家，卻不幸坐上出軌列車而罹難。黃爸爸說，他不怪誰，「講白一點就是運氣不好」；至於媒體問他對李義祥「說謊」看法，黃爸爸說，他是憨實的生意人，「沒親眼看過、親耳聽過的」不方便講什麼，這種事各部門都有缺失，希望法律給家屬真相。

    「女兒很乖巧，她離開，我們全家當然是捨不得。」黃巧玲的爸爸黃坤和在玉里鎮經營電器行多年，在地方口碑很好。黃爸爸說，女兒在台大擔任護理師，事前有問女兒「要不要回玉里？打電話問買到車票了沒？又說沒有買到」，後來「可能偶然機會換到車票，可以在當天回來，是這樣的」。

    為了幫媽媽慶生，黃巧玲買的是「台北一路站回玉里」的站票。黃爸爸說，家人直到2日晚上7點接到警察打來電話，才得知惡耗，但那天家裡就一直接到台大醫院的同事打電話來關心「巧玲到家了沒」？黃爸爸說，因為他們知道女兒坐幾點的車，但「當時我們並不知道，女兒那天坐到這班車」，後來才知道，女兒買到的是站票，而且是從台北一路站到玉里。

    黃爸爸說，養女兒養了37年，又很優秀、敬業，家人都很捨不得，其實她當天本來可以不用回來的，講白一點「運氣不好」才會搭到這般車，不能怪誰。

    黃爸爸也說，感謝玉里鎮長蔡秋龍陪伴自己到花蓮殯儀館，對於修復狀況他相信專業，至於李義祥的書面道歉「他沒有心情、沒有時間看」，只盼望好好的把我女兒圓滿的送回她喜歡的地方。

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