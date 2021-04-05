為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    台鐵斷軌》她坐「重災區」第7車廂 想起兒子成為撐下去的動力

    陳姓女乘客（右）今天前往花蓮車站領回當時遺落在出軌太魯閣號上的行李，當天曾幫忙陳姓女乘客脫困的鐵警鄭凱軒（左）再度幫忙把行李搬上車。（記者王冠仁翻攝）

    陳姓女乘客（右）今天前往花蓮車站領回當時遺落在出軌太魯閣號上的行李，當天曾幫忙陳姓女乘客脫困的鐵警鄭凱軒（左）再度幫忙把行李搬上車。（記者王冠仁翻攝）

    2021/04/05 18:16

    〔記者王冠仁／台北報導〕40多歲陳姓女乘客此次也搭上台鐵408車次太魯閣號列車，要前往花蓮掃墓，順道帶著一個棒球手套要給兒子當作禮物；想不到，鬼門關前走一遭，她坐在車廂嚴重扭曲變形的第7車廂，卻奇蹟似地只受輕傷。她今天前往鐵路警察局領回遺留在車上的行李，急迫尋找要送給兒子的棒球手套，她說，兒子是她在這場災難中勇敢撐下去的動力。

    鐵路警察局表示，意外發生後，員警將現場尋獲的行李置放在花蓮車站並協助家屬、旅客領回。今天早上，搭乘意外列車的陳姓女乘客前往花蓮車站要領回行李，一拿到行李，著急翻找，確認行李中的棒球手套完好無缺，才露出安心神情。

    她說，當天坐在第7車廂，要前往花蓮掃墓，順道帶棒球手套送給兒子，意外發生時，她雖然傷勢不重，但眼前的景象如同戰爭後滿目瘡痍，令她久久難以釋懷；幸虧她掛念著兒子，直呼兒子是她在此次災難中勇敢撐下去的動力。

    這時在行李房執勤的警員鄭凱軒認出陳姓女乘客，她也認出鄭員，陳姓女乘客感謝地說：「你是當天在現場救災的那位員警！」原來鄭凱軒當天到場支援，負責協助救助旅客，他奮力拉住、攙扶旅客，幫助他們離開車廂，陳姓女乘客當時就曾被鄭凱軒拉了一把。

    鄭凱軒發現陳姓女乘客原本坐在第7車廂，他難過地說，他有朋友就坐在該車廂內，卻已罹難，「我在現場救災雖然沒辦法幫到他，謝謝妳替我幫他活下來了」；陳姓女乘客憶起意外過程仍直呼可怕，但不忘感謝鐵警到場救災。

    鐵警局表示，目前事故已進入第4天，同仁除了持續協助勘驗調查及清理隧道內車廂遺留物外，也派人在花蓮車站配合台鐵工作人員受理民眾遺留物領回；民眾若無法至花蓮車站，也可聯繫鐵路警察局，屆時鐵警將會改以「車遞」方式交換至各車站鐵路派出所送還民眾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》林榮三基金會捐助3000萬、聯邦銀捐500萬（各界捐款不斷更新）
    2021/04/05 18:53

    台鐵出軌》林榮三基金會捐助3000萬、聯邦銀捐500萬（各界捐款不斷更新）
    台鐵出軌》5歲姐罹難 2歲小弟首次搭火車直喊︰不敢再搭了
    2021/04/05 18:09

    台鐵出軌》5歲姐罹難 2歲小弟首次搭火車直喊︰不敢再搭了
    台鐵出軌》台大護理師幫媽媽慶生罹難 黃爸爸：不怪任何人
    2021/04/05 18:04

    台鐵出軌》台大護理師幫媽媽慶生罹難 黃爸爸：不怪任何人
    台鐵出軌》慰問補償罹難者540萬 交通部︰8日先撥250萬供家屬治喪
    2021/04/05 17:15

    台鐵出軌》慰問補償罹難者540萬 交通部︰8日先撥250萬供家屬治喪
    台鐵出軌》罹難輔大女學生獲頒畢業證書 親友低頭拭淚
    2021/04/05 17:09

    台鐵出軌》罹難輔大女學生獲頒畢業證書 親友低頭拭淚
    花蓮縣今日熱門
    警代購鳳梨 助癌末男完成遺願
    2021/03/30 05:30

    警代購鳳梨 助癌末男完成遺願

    拉曼光譜農藥快檢 花蔬引進
    2021/03/30 05:30

    拉曼光譜農藥快檢 花蔬引進

    花蓮清明住房率逾8成 再推獵香旅人遊程吸客
    2021/03/30 15:22

    花蓮清明住房率逾8成 再推獵香旅人遊程吸客

    清明連假「獵香旅人」遊程 尋找花蓮味
    2021/03/31 05:30

    清明連假「獵香旅人」遊程 尋找花蓮味

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播