台鐵斷軌》她坐「重災區」第7車廂 想起兒子成為撐下去的動力

陳姓女乘客（右）今天前往花蓮車站領回當時遺落在出軌太魯閣號上的行李，當天曾幫忙陳姓女乘客脫困的鐵警鄭凱軒（左）再度幫忙把行李搬上車。（記者王冠仁翻攝）

2021/04/05 18:16

〔記者王冠仁／台北報導〕40多歲陳姓女乘客此次也搭上台鐵408車次太魯閣號列車，要前往花蓮掃墓，順道帶著一個棒球手套要給兒子當作禮物；想不到，鬼門關前走一遭，她坐在車廂嚴重扭曲變形的第7車廂，卻奇蹟似地只受輕傷。她今天前往鐵路警察局領回遺留在車上的行李，急迫尋找要送給兒子的棒球手套，她說，兒子是她在這場災難中勇敢撐下去的動力。

鐵路警察局表示，意外發生後，員警將現場尋獲的行李置放在花蓮車站並協助家屬、旅客領回。今天早上，搭乘意外列車的陳姓女乘客前往花蓮車站要領回行李，一拿到行李，著急翻找，確認行李中的棒球手套完好無缺，才露出安心神情。

她說，當天坐在第7車廂，要前往花蓮掃墓，順道帶棒球手套送給兒子，意外發生時，她雖然傷勢不重，但眼前的景象如同戰爭後滿目瘡痍，令她久久難以釋懷；幸虧她掛念著兒子，直呼兒子是她在此次災難中勇敢撐下去的動力。

這時在行李房執勤的警員鄭凱軒認出陳姓女乘客，她也認出鄭員，陳姓女乘客感謝地說：「你是當天在現場救災的那位員警！」原來鄭凱軒當天到場支援，負責協助救助旅客，他奮力拉住、攙扶旅客，幫助他們離開車廂，陳姓女乘客當時就曾被鄭凱軒拉了一把。

鄭凱軒發現陳姓女乘客原本坐在第7車廂，他難過地說，他有朋友就坐在該車廂內，卻已罹難，「我在現場救災雖然沒辦法幫到他，謝謝妳替我幫他活下來了」；陳姓女乘客憶起意外過程仍直呼可怕，但不忘感謝鐵警到場救災。

鐵警局表示，目前事故已進入第4天，同仁除了持續協助勘驗調查及清理隧道內車廂遺留物外，也派人在花蓮車站配合台鐵工作人員受理民眾遺留物領回；民眾若無法至花蓮車站，也可聯繫鐵路警察局，屆時鐵警將會改以「車遞」方式交換至各車站鐵路派出所送還民眾。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法