為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》社工師尋求諮商 醫師：助人者也要好好照顧自己

    慈濟醫院出動精神科醫師、心理師，在殯儀館一角的塑膠帳篷內，佈置小小的諮商室，有屏風遮擋外面的眼光，讓家屬、助人者都能安心尋求幫忙。（記者花孟璟攝）

    慈濟醫院出動精神科醫師、心理師，在殯儀館一角的塑膠帳篷內，佈置小小的諮商室，有屏風遮擋外面的眼光，讓家屬、助人者都能安心尋求幫忙。（記者花孟璟攝）

    2021/04/05 15:05

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵太魯閣號出軌事件迄今已經第4天，花蓮市立殯儀館每天都持續有家屬、警方及社工、志工、遺體修復師、禮儀師等大批人力聚集，然而在殯儀館角落的慈濟服務站攤位，卻準備了竹製的小小屏風，在塑膠雨棚之下隔出小小的諮商室，有社工師進來尋求協助，原來是幫忙安撫家屬悲傷情緒下，讓工作人員承受了莫大壓力。

    慈濟醫院靜思心理治療與諮商中心主任林喬祥醫師說，事件發生以來，在事故中受傷的人以及家屬，都經歷情緒衝擊及壓力，尤其還在這裡的罹難者家屬更是如此。除此之外，警察、消防及救護同仁在搶救時不但消耗體力，在目睹事故中遺體碎片四散的情景、協助搬運處理遺體，都可能會出現急性壓力反應。

    他說，救難人員、警察在需要從事救災時，會努力打起精神，但目睹現場過後，情緒一時之間往往無法安定下來，第一時間會出現「急性壓力反應」，也有些人是當下沒有特別反應，可能過了一段時間，可能是幾週或一個月後才出現「創傷後壓力症候群」症狀。

    他說，壓力症狀可分成3大類，首先是情緒反應，一聽到聲音就會驚恐、無端緊張、情緒低落、睡不好；第二大類是會一直回想相關場景、做惡夢，這時情緒會一直不好，第三大類是迴避，有些人可能光是聽到火車經過都會害怕，會刻意迴避甚至就不敢坐火車，這些症狀在急性反應、創傷壓力症候群都會出現。

    「並不是因為你比較脆弱才會這樣」，醫師說，暴露在壓力環境，人人都可能出現壓力反應，因此請不要忌諱、一定要尋求協助，不要以為是自己的問題而怯於求助，務必尋求醫師諮詢。

    林喬祥說，目前殯儀館除花蓮縣府的服務站提供社工、心理師，慈濟的服務站帳篷也佈置了小小的諮商室，有專業精神科醫師、心理師，協助心理上過不去的人有一處可以安心紓發的空間，讓這段時間的心理衝擊降低到最少的程度。

    他說，今天也提供給警局、消防等主管「創傷後壓力疾患（PTSD）篩檢工具PTSS-10 」自我檢測量表，回去提供給同仁有空時填寫，也建議救人單位在事件過後舉辦講座、個別評估等，希望「助人者都能好好照顧自己」。

    林喬祥醫師是慈濟醫院精神醫學部主治醫師、心理治療與諮商中心主任，呼籲助人者也要好好照顧自己的心情，不要怯於求助。（記者花孟璟攝）

    林喬祥醫師是慈濟醫院精神醫學部主治醫師、心理治療與諮商中心主任，呼籲助人者也要好好照顧自己的心情，不要怯於求助。（記者花孟璟攝）

    慈濟醫院出動精神科醫師、心理師，在殯儀館一角的塑膠帳篷內，佈置小小的諮商室，有屏風遮擋外面的眼光，讓家屬、助人者都能安心尋求幫忙。（記者花孟璟攝）

    慈濟醫院出動精神科醫師、心理師，在殯儀館一角的塑膠帳篷內，佈置小小的諮商室，有屏風遮擋外面的眼光，讓家屬、助人者都能安心尋求幫忙。（記者花孟璟攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    衛福部開賑災專戶 蔡英文：所有賠償支出都不會來自捐款
    2021/04/05 14:39

    衛福部開賑災專戶 蔡英文：所有賠償支出都不會來自捐款
    台鐵出軌》最困難是克服「心痛」 76行者團隊陸續修復30具大體
    2021/04/05 13:56

    台鐵出軌》最困難是克服「心痛」 76行者團隊陸續修復30具大體
    台鐵出軌》最沉重收假 新北多校明第一節課將默哀集氣、悲傷輔導
    2021/04/05 13:28

    台鐵出軌》最沉重收假 新北多校明第一節課將默哀集氣、悲傷輔導
    台鐵出軌》返鄉前一刻找到右大腿 陳品全遺體完整著軍裝
    2021/04/05 13:08

    台鐵出軌》返鄉前一刻找到右大腿 陳品全遺體完整著軍裝
    花蓮縣今日熱門
    癌末遺願「買鳳梨助農」 玉里劉神父：再次被台灣人感動
    2021/03/29 16:59

    癌末遺願「買鳳梨助農」 玉里劉神父：再次被台灣人感動

    警代購鳳梨 助癌末男完成遺願
    2021/03/30 05:30

    警代購鳳梨 助癌末男完成遺願

    拉曼光譜農藥快檢 花蔬引進
    2021/03/30 05:30

    拉曼光譜農藥快檢 花蔬引進

    花蓮清明住房率逾8成 再推獵香旅人遊程吸客
    2021/03/30 15:22

    花蓮清明住房率逾8成 再推獵香旅人遊程吸客

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播