台鐵出軌》社工師尋求諮商 醫師：助人者也要好好照顧自己

慈濟醫院出動精神科醫師、心理師，在殯儀館一角的塑膠帳篷內，佈置小小的諮商室，有屏風遮擋外面的眼光，讓家屬、助人者都能安心尋求幫忙。（記者花孟璟攝）

2021/04/05 15:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵太魯閣號出軌事件迄今已經第4天，花蓮市立殯儀館每天都持續有家屬、警方及社工、志工、遺體修復師、禮儀師等大批人力聚集，然而在殯儀館角落的慈濟服務站攤位，卻準備了竹製的小小屏風，在塑膠雨棚之下隔出小小的諮商室，有社工師進來尋求協助，原來是幫忙安撫家屬悲傷情緒下，讓工作人員承受了莫大壓力。

慈濟醫院靜思心理治療與諮商中心主任林喬祥醫師說，事件發生以來，在事故中受傷的人以及家屬，都經歷情緒衝擊及壓力，尤其還在這裡的罹難者家屬更是如此。除此之外，警察、消防及救護同仁在搶救時不但消耗體力，在目睹事故中遺體碎片四散的情景、協助搬運處理遺體，都可能會出現急性壓力反應。

他說，救難人員、警察在需要從事救災時，會努力打起精神，但目睹現場過後，情緒一時之間往往無法安定下來，第一時間會出現「急性壓力反應」，也有些人是當下沒有特別反應，可能過了一段時間，可能是幾週或一個月後才出現「創傷後壓力症候群」症狀。

他說，壓力症狀可分成3大類，首先是情緒反應，一聽到聲音就會驚恐、無端緊張、情緒低落、睡不好；第二大類是會一直回想相關場景、做惡夢，這時情緒會一直不好，第三大類是迴避，有些人可能光是聽到火車經過都會害怕，會刻意迴避甚至就不敢坐火車，這些症狀在急性反應、創傷壓力症候群都會出現。

「並不是因為你比較脆弱才會這樣」，醫師說，暴露在壓力環境，人人都可能出現壓力反應，因此請不要忌諱、一定要尋求協助，不要以為是自己的問題而怯於求助，務必尋求醫師諮詢。

林喬祥說，目前殯儀館除花蓮縣府的服務站提供社工、心理師，慈濟的服務站帳篷也佈置了小小的諮商室，有專業精神科醫師、心理師，協助心理上過不去的人有一處可以安心紓發的空間，讓這段時間的心理衝擊降低到最少的程度。

他說，今天也提供給警局、消防等主管「創傷後壓力疾患（PTSD）篩檢工具PTSS-10 」自我檢測量表，回去提供給同仁有空時填寫，也建議救人單位在事件過後舉辦講座、個別評估等，希望「助人者都能好好照顧自己」。

林喬祥醫師是慈濟醫院精神醫學部主治醫師、心理治療與諮商中心主任，呼籲助人者也要好好照顧自己的心情，不要怯於求助。（記者花孟璟攝）

慈濟醫院出動精神科醫師、心理師，在殯儀館一角的塑膠帳篷內，佈置小小的諮商室，有屏風遮擋外面的眼光，讓家屬、助人者都能安心尋求幫忙。（記者花孟璟攝）

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