台鐵出軌》最困難是克服「心痛」 76行者團隊陸續修復30具大體

修復師陳修將。（記者花孟璟攝）

2021/04/05 13:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕這次台鐵太魯閣號出軌案造成50死、202傷，至今天上午罹難者幾乎都已確認身份，只剩最後一位尚未確認，由中華民國葬儀商業同業公會全聯會多名禮儀師組成的「76行者」，這幾年經歷過多場重大災害，發言人王薇君說，團隊成員截至今午修復了30具大體。王薇君說，修復破碎遺體「再怎麼困難的情況」其實都不難，最難的還是克服「心痛」的感覺，希望幫助家屬們儘早帶回至愛的親人。

出軌案發生迄今第4天，在事故發生當天，遺體下午開始陸續送入花蓮市殯時，76行者團隊就已經進駐花蓮，截至今午已陸續修復30具大體。團隊發言人王薇君從兒童權益代言人「王姑姑」，轉而踏上送行者的旅程，王薇君說，團隊曾經歷台南維冠大樓倒塌、3年前的普悠瑪事故等重大災難，這次因為列車翻覆的力道太大，許多罹難者狀況都不好，有頭部幾乎沒有、身體被削一半，或是只剩殘肢，但團隊都會努力試圖重建，可以重做義肢、對位縫合、臟器歸位、修復皮膚等等，再困難的狀況頂多是修復時間比較長，最困難的狀況其實是「心痛」，而不是技術。

看到蘇姓罹難者的大姑姑遠從澎湖前來關心，王薇君握住大姑的手說，「我們會盡量做起來」、「我們不收費，不用準備什麼給我們」。王薇君說，現在已經完成部份，從昨晚到現在一直進行，修復老師都累到趴在桌上，姑姑連忙說「你們也一定要照顧自己身體」！

王薇君說，為了讓屍塊盡量收集完整，檢察官都非常用心，希望讓每一具大體盡量都能完整，花了許多時間比對，也因此修復師都是隨時待命，這種複雜的修復工作往往一具大體需時2、30小時，但無論如何，修復師都希望趕快完成，好讓家屬帶親人回家。

修復師陳修將也說，過程比較困難之處是因為許多殘骸的身份指認，需要花時間確認，進度會比較慢，這部份需要家屬體諒。他說，這幾天死者家屬陸續認領親人，移靈返家前特別來感謝修復團隊，甚至有家屬激動得要下跪道謝，但「我們不能讓家屬這樣」，他們很感謝家屬的信任，更高興修復的結果符合家屬期待。

76團隊發言人王薇君說，家屬感謝的擁抱，是修復師最大的報酬。（記者花孟璟攝）

台鐵出軌案大體陸續移靈回到故里。（記者花孟璟攝）

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