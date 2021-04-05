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    台鐵出軌》最後1具遺體壓在轉向架下 現場救援陷難：怕傷大體

    台鐵太魯閣408列車意外事故，第六節車廂下的轉向架幾乎被撞成直立的狀態。（記者王錦義翻攝）

    台鐵太魯閣408列車意外事故，第六節車廂下的轉向架幾乎被撞成直立的狀態。（記者王錦義翻攝）

    2021/04/05 11:27

    ［記者王錦義／花蓮報導］台鐵太魯閣號撞吊卡車嚴重出軌事件，第五節車廂今天凌晨已經拉出，明顯變形，但第六節車廂轉向架底下還卡著一具遺體，交通部次長、臺鐵代理局長祁文中說，針對第六節車廂罹難者遺體，會配合檢察官到場，會想辦法讓他先移出，再來拖吊車輛。

    祁文中說，經過搶修人員24小時的努力，現在已經拖出五節的車廂，第六節車廂會在檢方指揮下進行勘驗，目前研擬會想辦法把轉向架復歸到鐵軌上，這是最順利的狀況，但還是要考慮工程人員的安全第一；另外第八節車向，可能考慮從南口的位置進行拖吊，不過尚需要2天的工作天，把毀損車輛脫出，就可以進入隧道鋪設鋼軌、枕木、電力號誌等設施。

    祁文中說，經過和土木、機技師討論後，步有結構安全技師進入進行安全檢測，尚需要10天工作天確認隧道安全，已目標暫定420完成搶修、安全檢測及必要補強。現在現地主要工作是指揮、協助所有搶修同仁，他們24小時工作，十分辛苦，也再三叮嚀要注意自身安全，感謝所有搜救人員，義工、醫護24小時陪伴搶修工作。

    第六節車廂的轉向架由於強大的撞擊力量，一半被抬離地面卡在車廂上，另一半下方就壓著一具大體，由於轉向架重達15噸以上，現場隧道狹小，工作空間有限，沒有辦法使用吊車等大型機具作業，只能用小型怪手進去，想辦法在不傷害到大體的前提下推動轉向架，作業難度相當高。

    台鐵太魯閣號撞吊卡車嚴重出軌事件，第五節車廂今天凌晨已經拉出，明顯變形（記者王錦義翻攝）

    台鐵太魯閣號撞吊卡車嚴重出軌事件，第五節車廂今天凌晨已經拉出，明顯變形（記者王錦義翻攝）

    台鐵太魯閣號撞吊卡車嚴重出軌事件，第六節車廂轉向架底下還卡著一具遺體，工程人員想辦法克服困難移動轉向架。（記者王錦義攝）

    台鐵太魯閣號撞吊卡車嚴重出軌事件，第六節車廂轉向架底下還卡著一具遺體，工程人員想辦法克服困難移動轉向架。（記者王錦義攝）

    台鐵太魯閣號撞吊卡車嚴重出軌事件，第六節車廂轉向架底下還卡著一具遺體，工程人員想辦法克服困難移動轉向架。（記者王錦義攝）

    台鐵太魯閣號撞吊卡車嚴重出軌事件，第六節車廂轉向架底下還卡著一具遺體，工程人員想辦法克服困難移動轉向架。（記者王錦義攝）

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