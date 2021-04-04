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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》照片曝光！李義祥事發當時疑似就「站在山坡上」

    網友發現，李義祥（左）當時正在山坡上查看台鐵列車。（圖取自「PTT」）

    網友發現，李義祥（左）當時正在山坡上查看台鐵列車。（圖取自「PTT」）

    2021/04/04 23:24

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣義祥工業社吊卡車2日滑落邊坡，導致台鐵太魯閣號出軌，造成嚴重死傷，負責人李義祥辯稱將車輛停放在斜坡，就走去巡查工地，之後聽到遠處「砰」一聲巨響，向下方探看才發現車子掉落到鐵軌上。但有網友今（4）日爆料，事發後他目擊李義祥就在山坡上，更附上照片證明，讓不少網友紛紛喊「幫高調」，認為這有利調查。

    網友在「PTT八卦板」問卦，想問大家「李義祥走回去，發現工程車不見在想什麼」，有人認為「南韓地鐵司機害死百人都只判5年了，他應該無所謂吧」、「連假沒事去工地休息室休息？這你會信？」

    但沒想到眾多推文中，有一名網友自稱是坐408次第一車的乘客，在翻照片時發現發生撞擊的時間是9點28分，但他在9點49分時拍到了李義祥跟另一名男子正朝山坡下俯瞰失事的列車；網友還說「Sorry，當下不知道他是誰，以為是來救援的，結果看新聞才知道」。

    照片貼出後讓不少人認為這有利調查進行，紛紛留言「猛、有圖有推」、「快給檢方」、「竟然有照片」、「高調啊！這個是在場證明啊」、「建議附不自殺聲明」、「推文的照片很重要吧，至少他筆錄亂講的話有證據」。

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