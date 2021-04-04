台鐵出軌》太魯閣號事故致命一撞 駕駛反應時間僅6.9秒

台鐵408次太魯閣號列車2日撞上從邊坡滑落的工程車，造成出軌重大傷亡。運安會取得事故前影像，初步推算，列車駕駛看到軌道上的工程車時只剩約250公尺距離，反應時間可能僅6.9秒。（記者塗建榮攝）

2021/04/04 20:43

〔中央社〕台鐵408次太魯閣號列車2日撞上從邊坡滑落的工程車，造成出軌重大傷亡。運安會取得事故前影像，列車駕駛看到軌道上的工程車時只有約250公尺距離，反應時間僅6.9秒。

台鐵408次太魯閣號列車是在2日上午9時28分於清水隧道北口前發生事故，但在當天上午9時13分，才有另一輛列車通過事故地點，外界關切究竟工程車是在這15分鐘內何時滑落，如果有裝設預警系統，是否可及早發現並避免事故。

國家運輸安全調查委員會主委楊宏智接受中央社記者訪問表示，工程車滑落的確切時間，還要從各種相關資料重建模擬才能推算，但從列車裝置所拍到的影像，清水隧道前還有一個隧道，2個隧道的距離非常短，408 次列車從前一個隧道出來後，駕駛肯定有看到軌道上有異物，但反應時間不到10秒鐘。

根據台鐵提供的資料，台北往花蓮南下方向到大清水路段，先到和仁隧道，從和仁隧道南口出來到清水隧道北口只有287公尺，而從和仁隧道南口到台鐵標示408 次太魯閣號列車的事故點，只有250公尺。

台鐵指出，大清水路段因無平交道，太魯閣號列車時速可達130公里，從煞車到停車需要600公尺、約16.6 秒。

以250公尺、時速130公里推算，408次太魯閣列車駕駛看到軌道上的工程車時，能反應的時間才約6.9秒，根本來不及應變。

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