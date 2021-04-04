台鐵出軌》土木技師勘查事故地 列出台鐵五大疏失

台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今第3天，卡在清水隧道口的第3車廂4日清晨已拖離隧道，上午交通部長林佳龍與現場工作人員一同進入隧道查看。（記者塗建榮攝）

2021/04/04 18:08

［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵408次太魯閣號出軌事故釀重大死傷，交通部今委請台灣省土木技師公會及台灣世曦工程顧問公司共16名土木技師進駐事故現場勘查。其中土木技師拱祥生受訪時，列出台鐵五大疏失！包括忽略西正線施工影響東正線安危、未設邊坡護欄防車輛衝撞、沒加強鋪面摩擦係數、幾乎沒有審查過台鐵局的鐵路兩側禁建限建辦法案子及未裝設監測系統。

交通部今委請16名技士勘查事故地，並分別從隧道南北口進入，進行隧道結構安全檢測，後續檢測報告會針對安全及補強部分，給予交通部最佳建議。

其中一名土木技師拱祥生受訪時表示，這次事故可能的疏失，就是台鐵在西正線作明隧道工程，因此只關注西正線的施工安全，西正線施工在正常情況下要在夜間施工，時間為夜間11時至隔日凌晨5時，台鐵可能疏忽掉西正線施工的一切工程作為，會不會影響到東正線的安危，「關鍵就在這邊」。

他提及，施工還必須要有施工圍籬，尤其在斜坡上，可能會有人員、車輛出入，即使釀禍車輛沒有停在那個地方，但也有可能不小心會滑落邊坡，所以要比照一般道路，應該要在邊坡旁邊設立紐澤西護欄，防止車輛衝撞；臨時便道鋪面也要加強摩擦係數，若2者均加強後，相信雖不應該在這邊停車，但也不至於滑落到東正線，造成這麼大的傷害。

拱祥生說，交通部有頒布鐵路兩側禁建限建辦法，事實上高鐵、捷運公司，都有委託技師進行安全評估及施工計畫，了解相關施工會不會影響軌道既有安全，同時送交技師團體進行審查，目前技師公會幾乎是「沒有審查過台鐵局的案子」，若當初有進行審查，技師至少會要求相關施工安全，不能影響東正線營運。

他說，更重要的是必須裝設監測系統，這是土木跟大地工程行為，因為施工進行開挖動作，軌道可能會有些許變形，事故現場是個彎道，鐵道是斜的、有路拱，過彎才可以維持鐵路安全，這些斜度不能因為施工造成路拱改變，導致發生不可彌補的鐵路行車安全錯誤。

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