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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》花蓮縣府公布最新罹難名單 確認48人身分

    台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今第3天，卡在清水隧道內的第4車廂今4日下午正在拖離隧道，目前搶通作業持續進行。（記者塗建榮攝）

    台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今第3天，卡在清水隧道內的第4車廂今4日下午正在拖離隧道，目前搶通作業持續進行。（記者塗建榮攝）

    2021/04/04 17:19

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府稍早發出快訊，截至今日下午3時止，地檢署正式修正死亡人數為50人，確認身分48人，均已聯繫到家屬，已開立死亡證明書39人，出館大體19具。

    縣府說明，已知死者身份48人，已通知48位的家屬；已完成相驗30人。已知身分48人（男19人、女29人），分布縣市：新北11人、台北市10人、花蓮8人、台東8人、桃園4人、台南2人、宜蘭1人、台中1人、美籍2人、法籍1人。其中有未成年4人，分別為17歲女、7歲男，5歲女、4歲女。

    花蓮縣0402交通事故已確認罹難者名單︰

    1柯俊傑，男，84.1.27

    2李家興，男，78.6.12

    3陳怡娟，女，73.11.07

    4張品苗，女，52.5.2

    5林裕盛，男，69.8.22

    6劉詠綺，女，73.7.20

    7蔡慧鵑，女，89.3.2

    8李尚元，女，83.7.30

    9古查爾De Guyenro Charles（法國籍），男，82.4.4

    10陳佳欣，女，67.12.4

    11張信盛，男，54.2.20

    12廖翊羽，女，78.1.26

    13黃西明，男，38.11.1

    14卓思潔，女，85.8.27

    15張恩翔，男，88.12.14

    16黃馨瑤（黃元華），女，88.1.30

    17張恩昀，女，90.1.6

    18舒芮（美國籍），女，85.10.8

    19劉奕辰，男，86.4.14

    20王嘉儀，女，89.3.2

    21蕭雲如，女，88.6.5

    22黃巧玲，女，74.10.2

    23陳妍頤，女，105.7.16

    24蔡政達，男，64.11.13

    25陳玉珍，女，64.5.16

    26李春花，女，52.1.1

    27陳盈靜，女，79.6.12

    28沈縈淇，女，93.11.14

    29江沛峰，男，78.6.13

    30黃法喆，男，75.8.16

    31袁淳修，男，77.7.23

    32黄正廣，男，31.12.28

    33陳品君，女，80.6.5

    34陳品全，男，89.6.8

    35王清治，男，77.3.1

    36蘇昱銘，男，77.3.1

    37蔡哲珊，女，79.11.28

    38楊琪蓁，女，104.5.6

    39程俐欣，女，79.6.27

    40葉冠霆，男，89.3.29

    41陳素秋，女，40.4.1

    42莊建致，男，89.1.30

    43吳品萱，女，87.8.9

    44曾允鑀，女，88.7.25

    45蘇子皓，男，102.4.6

    46吳巧芬，女，65.9.13

    47駱盈盈（美國籍），女，83.3.4

    48陳立凡，女，91.2.4

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