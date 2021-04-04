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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》第4車廂拖到隧道口重見天日 檢進隧道再找新物證

    台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今第3天，卡在清水隧道內的第4車廂今4日下午正在拖離隧道，目前搶通作業持續進行。（記者塗建榮攝）

    台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今第3天，卡在清水隧道內的第4車廂今4日下午正在拖離隧道，目前搶通作業持續進行。（記者塗建榮攝）

    2021/04/04 16:58

    ［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今釀50死、逾200人受傷，意外進入第3天，今晨第3車廂已拖離隧道，時隔近12小時，台鐵機務搶修隊突破重重難關，清出車體及釀禍的工程車殘骸後，順利再把第4車廂拖到隧道口，由於檢方稍早已找到關鍵的工程車行車記錄器，目前將再進入隧道內搜索相關新物證。

    原卡在清水隧道內的第4、5、6節車廂相連一起，經機務段搶修，4、5車廂已分離，約下午4點多，利用機車頭把第4車廂拖到隧道口，將設法復軌，接上已重建的150公尺鐵軌運離現場，待檢方、運安會及土木技師進場查看後獲准，即可拖帶至和仁車站暫存。

    由於檢方中午在第4車廂附近隧道內發現新物證，找到釀禍的工程車行車記錄器，初判應有2張記憶卡，目前只尋獲1片，為找出是否還有第2片記憶卡，現在已進入隧道內查看搜索新物證。

    台鐵預計今日將完成第4、5車廂拖離隧道作業，在第6節車廂靠海側隧道溝內，被重達好幾噸火車底盤轉向架重壓的半身遺體殘肢，經檢方DNA比對後，已與日前被找到並送到殯儀館的遺體吻合，現確定身分且有家屬指認，待第4、5車廂拖離後，就會由救難隊員搭配機務搶修隊進場，試著將遺體脫困運出。

    第4車廂重見天日，已被機務搶修隊拖到隧道口，檢方進入隧道內勘查再找相關新物證。（記者王峻祺攝）

    第4車廂重見天日，已被機務搶修隊拖到隧道口，檢方進入隧道內勘查再找相關新物證。（記者王峻祺攝）

    台鐵機務搶修隊下午清出釀禍的工程車殘骸。（記者王峻祺攝）

    台鐵機務搶修隊下午清出釀禍的工程車殘骸。（記者王峻祺攝）

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