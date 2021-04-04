台鐵出軌》罹難人數確認50人！ 花檢：2無名屍須家屬指認

花蓮地檢署檢察長俞秀端下午說明罹難者人數最終版為50人。（記者花孟璟攝）

2021/04/04 15:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵出軌案罹難者人數確認！花蓮地檢署檢察長俞秀端下午出面說明，前3天採樣的大體及家屬DNA比對後，「最後版本」的罹難者人數為50人，至於昨天在第6節車廂下方新發現的1具，也就是第51具，已確認是48名確認名單中的其中一位。她說，目前仍有2具無名屍難以確知身分性別，呼籲家屬如懷疑親人搭上出軌列車，可聯繫花蓮地檢署進行確認。

俞秀端說，罹難者名單「最終版」為50人，其中已經確認姓名且DNA比對無誤者共48名，另有2具為無名屍，因為遺體不全，無法確知其年齡及性別，她再次呼籲，如果有家屬知道親人搭這班車，可前往台北、台東地檢署指認，如果無法到場指認，也可聯繫花蓮地檢署確認。

俞秀端說明，昨天新發現1具位於第6節車廂下方，原本以為是第51名，今天已透過DNA比對，確認是48名確認名單中的其中一位，也已獲得家屬確認。目前因為現場仍在移動第4節車廂，因此第6節車廂已經確認的這具遺體，暫時無法搬離。

另外，針對工程車駕駛人的部份，花蓮地院將在下午5點半二度開羈押庭，屆時檢察官會到場力挺。她強調，今天同時也有其他刑事偵查行為，因偵查不公開不便多說，但希望大眾知道，司法一定會努力釐清真相。

由於台鐵持續吊掛車廂中，如果還有新的遺體，將會進行採證並陸續公佈，但之前3天的已經全部確認。

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