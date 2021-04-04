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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》協助比對罹難者齒模 牙醫公會：許多醫師準備隨時衝花蓮

    花蓮牙醫師公會理事長吳志浩協助比對罹難者齒模，成功達陣，他還說，全國很多牙醫都很熱血願意來幫忙，只要檢方有需要，隨時都可衝花蓮。（記者花孟璟攝）

    花蓮牙醫師公會理事長吳志浩協助比對罹難者齒模，成功達陣，他還說，全國很多牙醫都很熱血願意來幫忙，只要檢方有需要，隨時都可衝花蓮。（記者花孟璟攝）

    2021/04/04 14:34

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕重大災難現場「任何能加速比對、確認的方法」，檢警都要嘗試，牙醫師的齒模比對專業幫上忙！花蓮縣牙醫師公會理事長吳志浩接獲法醫請求，協助比對一位因DNA數量少，難以確認身份的罹難婦人，吳志浩說，因碰上連假資料調閱困難，幸好包括健保署、地方牙醫師公會及診所的通力合作，順利比對出身份，他說，現在全國許多牙醫都願意協助，只要檢警有需要「隨時都準備好衝來花蓮」。

    吳志浩說，看牙醫會照全口X光、根管治療、曾拔過幾顆牙都會有就醫紀錄，過去在重大空難、台南維冠大樓倒塌，都有透過齒模比對鑑定出身份的案例。他說，以這次太魯閣號出軌來說，昨天接獲檢方及法醫通知表示，剛好有一位家屬辨認困難，因DNA取得量比較少，由於遺體的頭部及齒列完整，「我們就可以做幫忙」。

    他說，現場他參考前輩醫師經驗，先向法醫請求進行遺體的口內檢查，去冰櫃紀錄口腔每一顆牙齒的狀況，再想辦法去查健保資料庫。但是這裡的很多朋友在事發後健保卡遺失，資料取得困難。因此感謝健保署東區業務組李名玉組長幫忙調資料，後來請求到健保署協助開放權限，取得就醫紀錄及臨床檢查資料，但比對結果雖沒有違背，但不足以確認身份。

    他說，最後再從健保資料庫找患者最近就醫的牙醫診所，請當地公會理事長協助，聯絡找到診所醫師，由於連假期間診所也沒開門，牙醫專程回到診所找資料翻拍後，第一時間傳送過來，昨傍晚5點拿到資料後進行比對，依照牙醫專業，可100％確認是同一人，身分辨識沒有問題。

    他說，這次太魯閣號出軌因為是實名制列車，檢方評估過濾出可能的遺體身份，讓比對範圍減少，也是幸運的地方，希望能夠幫助他們的家人快點找到人。他說，經由現場指揮系統需求，與牙醫師建立合作模式，目前「有意願到花蓮幫忙的牙醫師真的很多」，只要法醫要求「牙醫師都準備好隨時衝花蓮支援。

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