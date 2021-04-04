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    台鐵出軌》重大進展！ 疑找到工程車行車記錄器 第4車廂拖離喊卡

    事故現場找到工程車行車記錄器，第4車廂拖離作業喊卡。（記者王峻祺攝）

    事故現場找到工程車行車記錄器，第4車廂拖離作業喊卡。（記者王峻祺攝）

    2021/04/04 13:18

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今釀51死、逾200人受傷，意外進入第3天，第4車廂原要拖離隧道但臨時喊卡，交通部次長祁文中證實，檢調在第4車廂及隧道內發現新物證，疑似找到工程車的行車記錄器，初判應有2張記憶卡，目前只找到1片，因要找出第2片記憶卡，因此拖離車廂作業暫停。

    另外，目前卡在第6車廂內的遺體，據了解已掌握身分並確認姓名，將交由檢方釐清，台鐵人員已準備冰塊及祭拜物品進入隧道內祭拜，因車廂拖離作業，恐會碰觸遺體，為表尊重死者，提前祭拜告知。

    交通部次長祁文中說，經進入隧道評估，發現4、5、6節車廂相連在一起，目前有把握4、5車廂可以分離，因此決定要把第4車廂拖到隧道口，再設法看是否能復軌運離現場。

    他說，後來運安會在隧道口有察覺到新物證，認為還有繼續搜尋必要，請機車頭往後退，初步了解是找到翻滾下來的吊貨卡車的行車紀錄器，應有2片記憶卡但只看到1片，認為還有1片，現在檢調努力尋找中。

    祁文中說，檢方特別提醒台鐵，4、5、6車廂跟隧道壁有連結關係，若要進行拖離，必須注意不要影響到遺體及洞內結構強度，若有涉及到影響遺體部分，必須先停下來讓檢方完成鑑識後，才能繼續後面拖離工作。

    他說，目前初步認為，台鐵可先把第4、5節分離後，拖出第4車廂，第5節部份等4節拖出來再進場查看，若涉及壓在5、6節間的遺體一律尊重，會想盡辦法做最好的處理。

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