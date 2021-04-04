為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》預計今再拖2車廂 土木技師進駐檢測隧道安全

    交通部次長、台鐵代理局長祁文中（左2）常駐事故現場督軍搶修進度。（記者王峻祺攝）

    交通部次長、台鐵代理局長祁文中（左2）常駐事故現場督軍搶修進度。（記者王峻祺攝）

    2021/04/04 11:38

    ［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今釀48死、198傷，意外進入第3天，交通部今預計再拖出2節車廂，並委請台灣省土木技師公會及台灣世曦工程顧問公司，共16名土木技師進駐事故現場勘查，進行隧道結構安全檢測，盼能加速通車時間及安全性。

    交通部長林佳龍說，事故進入第3天，將持續拖出卡在隧道內的車廂，今晨拖出第3節車廂後，今預計再拖離2節車廂，同時也考量到隧道結構安全問題，委請土木技師公會及台灣世曦工程顧問公司等16名技師進駐，自清水隧道南、北2側進入，進行隧道結構安全檢測。

    他說，隧道結構安全必須確定，包括是否可以通車及補強建議，均會在檢測報告中提出，「一定要做到安全第一」、「沒有安全就沒有通車」，目前目標搶修進度，將把損壞及卡住的車廂，還有工程車殘骸，能在預期時間內拖出。

    交通部次長、台鐵代理局長祁文中說，今目標將第4、5節車廂拖出隧道，評估枕木做好後，直接捲揚拉上軌道駛離為最佳方案，若不可行，就會用滑輪式捲揚機具將車廂從隧道內扯出來，但恐會損壞車廂、軌道及枕木。

    他說，運安會針對第4車廂已完成蒐證，若順利拖出下午將運到和仁車站，後續作業均會逐個車廂進行蒐證評估、滾動檢討，由於清水隧道南口距離第8節車廂有2公里多，加上軌道完好，大型機具若自南端進入處理，除作業困難，更會破壞原有道枕及道軌，因此目前朝向所有車廂均全由北口作業駛離。

    台灣世曦工程顧問公司副總經理李元唐說，16名技士將分別從隧道南北口進入，勘查隧道狀況，清水隧道在北迴鐵路時代建置，結構安全也實施電氣化，這次事故經初判，對隧道體來說是「擦撞行為」，但仍需等隧道車廂清空後，才能再進行精密檢測，並利用光打技術建立隧道斷面，建議交通部未來也要安裝監測系統，隨時確保是否有潛在性變位。

    台灣省土木技師公會主委朱宏家說，技師進駐後將配合救災進度，盼能加速鑑定流程，後續檢測報告會針對安全及補強部分，給予交通部最佳建議。

    土木技師進駐事故現場勘查，進行隧道結構安全檢測。 （記者王峻祺攝）

    土木技師進駐事故現場勘查，進行隧道結構安全檢測。 （記者王峻祺攝）

    大型機具陸續進入事故現場，預計今再拖出2節車廂。（記者王峻祺攝）

    大型機具陸續進入事故現場，預計今再拖出2節車廂。（記者王峻祺攝）

    交通部長林佳龍今到事故現場勘查說明搶修進度。（記者王峻祺攝）

    交通部長林佳龍今到事故現場勘查說明搶修進度。（記者王峻祺攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》東警啟動安家服務專案 護送2罹難者遺體返鄉
    2021/04/04 11:27

    台鐵出軌》東警啟動安家服務專案 護送2罹難者遺體返鄉
    台鐵出軌》藝人宋逸民差點搭上列車 快閃殯儀館稱遺憾、難過
    2021/04/04 11:22

    台鐵出軌》藝人宋逸民差點搭上列車 快閃殯儀館稱遺憾、難過
    台鐵出軌》林佳龍請辭 侯友宜：現階段釐清真相、反省檢討
    2021/04/04 11:13

    台鐵出軌》林佳龍請辭 侯友宜：現階段釐清真相、反省檢討
    台鐵出軌》政院證實林佳龍口頭請辭 現階段善後優先
    2021/04/04 11:08

    台鐵出軌》政院證實林佳龍口頭請辭 現階段善後優先
    台鐵出軌》傳林佳龍請辭 府：林部長已表達立場 總統肯定林負責態度
    2021/04/04 10:56

    台鐵出軌》傳林佳龍請辭 府：林部長已表達立場 總統肯定林負責態度
    台鐵出軌》5歲林小妹抱佩佩豬出院 母親用擁抱謝同車傷者協助
    2021/04/04 10:26

    台鐵出軌》5歲林小妹抱佩佩豬出院 母親用擁抱謝同車傷者協助
    台鐵出軌》頭部重創楊小妹甦醒 睜眼對醫護笑了
    2021/04/04 10:03

    台鐵出軌》頭部重創楊小妹甦醒 睜眼對醫護笑了
    台鐵出軌》30歲女獸醫搭乘太魯閣號罹難 院長悼念：體悟痛失英才...
    2021/04/04 09:06

    台鐵出軌》30歲女獸醫搭乘太魯閣號罹難 院長悼念：體悟痛失英才...
    花蓮縣今日熱門
    攀爬蘇花古路象鼻隧道 6旬男墜崖命危
    2021/03/28 12:45

    攀爬蘇花古路象鼻隧道 6旬男墜崖命危 影片

    光復林道「培育林木」摔裂腳踝 救難人員輪流背下山脫困
    2021/03/28 20:20

    光復林道「培育林木」摔裂腳踝 救難人員輪流背下山脫困

    綠博「花蓮館」開館 展售有機農產
    2021/03/29 05:30

    綠博「花蓮館」開館 展售有機農產

    水源無虞 花蓮一期稻種植9千公頃
    2021/03/29 05:30

    水源無虞 花蓮一期稻種植9千公頃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播