台鐵出軌》預計今再拖2車廂 土木技師進駐檢測隧道安全

交通部次長、台鐵代理局長祁文中（左2）常駐事故現場督軍搶修進度。（記者王峻祺攝）

2021/04/04 11:38

［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今釀48死、198傷，意外進入第3天，交通部今預計再拖出2節車廂，並委請台灣省土木技師公會及台灣世曦工程顧問公司，共16名土木技師進駐事故現場勘查，進行隧道結構安全檢測，盼能加速通車時間及安全性。

交通部長林佳龍說，事故進入第3天，將持續拖出卡在隧道內的車廂，今晨拖出第3節車廂後，今預計再拖離2節車廂，同時也考量到隧道結構安全問題，委請土木技師公會及台灣世曦工程顧問公司等16名技師進駐，自清水隧道南、北2側進入，進行隧道結構安全檢測。

他說，隧道結構安全必須確定，包括是否可以通車及補強建議，均會在檢測報告中提出，「一定要做到安全第一」、「沒有安全就沒有通車」，目前目標搶修進度，將把損壞及卡住的車廂，還有工程車殘骸，能在預期時間內拖出。

交通部次長、台鐵代理局長祁文中說，今目標將第4、5節車廂拖出隧道，評估枕木做好後，直接捲揚拉上軌道駛離為最佳方案，若不可行，就會用滑輪式捲揚機具將車廂從隧道內扯出來，但恐會損壞車廂、軌道及枕木。

他說，運安會針對第4車廂已完成蒐證，若順利拖出下午將運到和仁車站，後續作業均會逐個車廂進行蒐證評估、滾動檢討，由於清水隧道南口距離第8節車廂有2公里多，加上軌道完好，大型機具若自南端進入處理，除作業困難，更會破壞原有道枕及道軌，因此目前朝向所有車廂均全由北口作業駛離。

台灣世曦工程顧問公司副總經理李元唐說，16名技士將分別從隧道南北口進入，勘查隧道狀況，清水隧道在北迴鐵路時代建置，結構安全也實施電氣化，這次事故經初判，對隧道體來說是「擦撞行為」，但仍需等隧道車廂清空後，才能再進行精密檢測，並利用光打技術建立隧道斷面，建議交通部未來也要安裝監測系統，隨時確保是否有潛在性變位。

台灣省土木技師公會主委朱宏家說，技師進駐後將配合救災進度，盼能加速鑑定流程，後續檢測報告會針對安全及補強部分，給予交通部最佳建議。

土木技師進駐事故現場勘查，進行隧道結構安全檢測。 （記者王峻祺攝）

大型機具陸續進入事故現場，預計今再拖出2節車廂。（記者王峻祺攝）

交通部長林佳龍今到事故現場勘查說明搶修進度。（記者王峻祺攝）

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