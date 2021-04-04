為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》傳林佳龍請辭 府：林部長已表達立場 總統肯定林負責態度

    圖為總統蔡英文、交通部長林佳龍向太魯閣號罹難者家屬致意。（資料照）

    圖為總統蔡英文、交通部長林佳龍向太魯閣號罹難者家屬致意。（資料照）

    2021/04/04 10:56

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對太魯閣號事故，傳出交通部長林佳龍已向總統蔡英文請辭。總統府發言人張惇涵今表示，林部長已表達他的立場，總統肯定林部長負責任的態度。但目前搶修的工作還在進行當中，還不是談論這個問題的時間點。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》5歲林小妹抱佩佩豬出院 母親用擁抱謝同車傷者協助
    2021/04/04 10:26

    台鐵出軌》5歲林小妹抱佩佩豬出院 母親用擁抱謝同車傷者協助
    台鐵出軌》30歲女獸醫搭乘太魯閣號罹難 院長悼念：體悟痛失英才...
    2021/04/04 09:06

    台鐵出軌》30歲女獸醫搭乘太魯閣號罹難 院長悼念：體悟痛失英才...
    台鐵出軌》轟台鐵職災頻傳 賴香伶：心存僥倖釀大禍
    2021/04/04 08:02

    台鐵出軌》轟台鐵職災頻傳 賴香伶：心存僥倖釀大禍
    台鐵出軌》技師趕抵檢測隧道結構 林佳龍：請再給我一點時間
    2021/04/04 06:33

    台鐵出軌》技師趕抵檢測隧道結構 林佳龍：請再給我一點時間
    習近平慰問共機照樣來 王定宇火大：狗改不了吃X
    2021/04/03 19:49

    習近平慰問共機照樣來 王定宇火大：狗改不了吃X
    台鐵出軌》因外交部春聯被封大師 林國慶再創「神作」為台祈福
    2021/04/03 19:12

    台鐵出軌》因外交部春聯被封大師 林國慶再創「神作」為台祈福
    台鐵出軌》曝花東人有票「站也要站回家」 kolas：我們一定要改革
    2021/04/03 18:13

    台鐵出軌》曝花東人有票「站也要站回家」 kolas：我們一定要改革
    台鐵出軌》台鐵人女兒慘死自家列車上 同事難過到不知如何安慰
    2021/04/03 18:05

    台鐵出軌》台鐵人女兒慘死自家列車上 同事難過到不知如何安慰
    花蓮縣今日熱門
    攀爬蘇花古路象鼻隧道 6旬男墜崖命危
    2021/03/28 12:45

    攀爬蘇花古路象鼻隧道 6旬男墜崖命危 影片

    光復林道「培育林木」摔裂腳踝 救難人員輪流背下山脫困
    2021/03/28 20:20

    光復林道「培育林木」摔裂腳踝 救難人員輪流背下山脫困

    綠博「花蓮館」開館 展售有機農產
    2021/03/29 05:30

    綠博「花蓮館」開館 展售有機農產

    水源無虞 花蓮一期稻種植9千公頃
    2021/03/29 05:30

    水源無虞 花蓮一期稻種植9千公頃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播