台鐵出軌》傳林佳龍請辭 府：林部長已表達立場 總統肯定林負責態度

圖為總統蔡英文、交通部長林佳龍向太魯閣號罹難者家屬致意。（資料照）

2021/04/04 10:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕針對太魯閣號事故，傳出交通部長林佳龍已向總統蔡英文請辭。總統府發言人張惇涵今表示，林部長已表達他的立場，總統肯定林部長負責任的態度。但目前搶修的工作還在進行當中，還不是談論這個問題的時間點。

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