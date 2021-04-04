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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》花蓮檢方：DNA比對後罹難人數降到48人！

    今天上午罹難者遺體由花蓮警方前導將護送回到新北市，出發前接受警員最後敬禮。（記者花孟璟攝）

    今天上午罹難者遺體由花蓮警方前導將護送回到新北市，出發前接受警員最後敬禮。（記者花孟璟攝）

    2021/04/04 10:20

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵408次太魯閣號出軌意外，原本昨天公布的罹難人數為51人，今天上午花蓮地檢署檢察長俞秀端受訪表示，罹難者遺體及殘骸經過初步比對，已經從51人下降到48人。俞秀端說，何以人數變少，是因為整理後依據死者身上的證件、或因家屬找不到親人登記採集DNA進行比對，也有殘骸後來被歸為同一人，罹難者人數到48位，俞秀端也說，不排除人數還可能調整，要看全部DNA鑑定報告出來才能確認。

    俞秀端說，目前罹難者已確認身份共48人，其中已由家屬指認有40人，其中罹難的3名外籍人士目前已透過司法互助管道通知在台協會等單位，但3人的家屬都尚未前來指認。

    俞秀端也說，目前花蓮檢方共收到20份DNA鑑定報告，包括法醫研究所19份、刑事警察局1份，目前檢方將依照鑑定報告中，可以讓檢方進行相驗的，會由主任檢察官通知犯罪者保護協會協助通知家屬前來現場相驗。她解釋，這20份報告「不代表20人」，目前還需要把可以辨認的集中整理，最後是否超過51或低於48都有可能，要看DNA最後比對結果。

    由於罹難者身份陸續確認，目前花蓮市立殯儀館包括昨天至今天，已經有15位往生者遺體由家屬領回，其中5位移回台東、6位回到新北市、3位回台北市、1位返回宜蘭。

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