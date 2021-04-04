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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》傳口頭辭職？ 林佳龍：現在不談個人去留

    交通部長林佳龍事發迄今，均未離開花蓮，第一時間還跟隨救災人員爬進扭曲車廂視察，1連3天事故地、醫院、殯儀館多趟奔波，臉上已看得出十分倦態及憂愁。 （記者王峻祺攝）

    交通部長林佳龍事發迄今，均未離開花蓮，第一時間還跟隨救災人員爬進扭曲車廂視察，1連3天事故地、醫院、殯儀館多趟奔波，臉上已看得出十分倦態及憂愁。 （記者王峻祺攝）

    2021/04/04 10:04

    ［記者王峻祺／花蓮報導］台鐵408次太魯閣號出軌事故迄今釀48死、198傷，意外進入第3天，外傳交通部長林佳龍因事故死傷慘重，受到嚴重衝擊，已向總統府口頭請辭。對此，林佳龍今至事故現場受訪表示，現在不是談我個人去留的事，該負的責任絕不迴避，會負起最後責任。

    「我會負起最後責任！」林佳龍說，目前以搶救、搶修及善後工作為主，負責任的事情不會迴避，現在負責任把整個事故傷害降到最低，會在整個搶救搶修工作完成後，承擔該有責任。

    他強調，個人職位不重要，重要地是把這次傷害事故降到最低，首日進入車廂時感到無比悲痛，第一時間就希望能夠減少傷亡，並幫忙家屬及所有受害者能把傷害降到最低，「我的角色就是要承擔起整個救災還有搶修工作」，「交通部長」責無旁貸。

    太魯閣號出軌事故死傷慘重，死亡人數下修至48人，受傷人數最新統計198人，由於遺體屍塊分散分裝送驗，檢方不排除罹難人數會再變動。加上後續台鐵賠償問題、肇責釐清、運安會調查等，工程浩大。

    林佳龍事發迄今，均未離開花蓮，第一時間還跟隨救災人員爬進扭曲車廂視察，1連3天事故地、醫院、殯儀館多趟奔波，臉上已看得出十分倦態及憂愁。

    交通部長林佳龍今至事故現場受訪表示，現在不是談我個人去留的事，該負的責任絕不迴避，會負起最後責任。 （記者王峻祺攝）

    交通部長林佳龍今至事故現場受訪表示，現在不是談我個人去留的事，該負的責任絕不迴避，會負起最後責任。 （記者王峻祺攝）

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