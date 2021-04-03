台鐵出軌》警專車接送指認 護送罹難者、家屬回家

花蓮縣警局派遣前導巡邏車和護衛巡邏車，護送大體車輛與家屬車輛安全返家，離開時給予罹難者最敬禮，現場滿滿沉重與哀戚氣氛。 （花蓮縣警察局提供）

2021/04/03 22:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕台鐵太魯閣號出軌釀成重大死傷，遺體送往花蓮市立殯儀館，讓家屬指認、檢方相驗，警政署長陳家欽今天在花蓮了解警方各單位協助情形，同時指示各縣市警察局與刑事局配合，專人專車服務家屬，花蓮縣警局派遣前導巡邏車和護衛巡邏車，護送遺體車輛與家屬車輛安全返家。

警政署說，各縣市警察局全面啟動專案警力，全力投入執行安家服務專案，查明罹難身分後，在第一時間通報各縣轄區員警，專車專人服務，接送家屬到花蓮指認，警方積極主動給予家屬最大的服務，花蓮縣警察局全面動員給予家屬最積極的協助，迅速服務家屬完成相驗工作，以最暖心的服務徹底落實安家服務專案。

陳家欽說，有部分罹難者無法辨識身分，針對鑑驗及比對工作，警政署在花蓮殯儀館設置服務窗口，刑事警察局及花蓮縣警察局相關同仁已日夜加班，全員停休，現場採取DNA、指紋，連夜將檢體DNA送至台北法醫研究所及刑事警察局鑑定，以加快身分比對，讓家屬得以安心，若有家屬需要，可到殯儀館請求警方協助。

而花蓮警方也以最高規格尊禮與最慎終追遠儀式向罹難者致上最深的敬意，警方列隊向運送返家的遺體行最敬禮，同時派遣前導巡邏車和護衛巡邏車，護送遺體車輛與家屬車輛安全返家。

花蓮縣警察局長蔡丁賢說，向罹難者表達最大尊重敬意，及向家屬表達哀戚之意，警方盡力給予最溫暖和最誠摯的敬意，對家屬感同身受悲傷的心情，列隊恭送返家。

警政署長陳家欽持續在花蓮了解警方各單位協助情形。（花蓮縣警察局提供）

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