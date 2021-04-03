稱「台鐵白目」不道歉！民宿老闆認非法營業：快去檢舉我

台鐵太魯閣號昨天（2日）發生出軌意外，造成重大傷亡，台東卻有一間民宿業者稱是「因為台鐵白目導致東部火車出軌」，誇張言詞引發網友不滿。（記者塗建榮攝）

2021/04/03 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號2日發生出軌事故，台東卻有某間民宿老闆稱是「因為台鐵白目導致東部火車出軌」，誇張言詞引發網友不滿，還被起底民宿是非法經營。對此，該民宿老闆今（3）再度發文強調，不會對「台鐵白目」的言論道歉，也坦承經營的民宿就是「不合法」，還稱希望大家趕快去檢舉他，該文再度被網友罵翻。

該民宿老闆今在粉專發文坦承，自己經營的民宿就是「不合法」，洋洋灑灑說明無法成為合法民宿的原因，並稱其實也想成為合法的民宿，「但現實逼的我無法合法，我一邊繳稅一邊受到同業的檢舉繳罰款，原因是這家青旅從無到有是我一手弄出來的，花的錢不要說，但投入的心血是你們看不到」、「我恨不得你們趕緊去檢舉我，讓我的問題可以獲得重視，讓我六年的來所受的種種委屈可以得到解決」。

該民宿老闆也強調，不可能為「台鐵白目」的言論道歉，並說明「從一開始發文就沒有提及過罹難者或是傷者，我只是把誰該負責這件事給點破」、「我對於這個政府的體制不信任，同樣的事一而再再而三的發生，你說死者或傷者可以拿國賠或是補償金，但你知道那些補償金是他們花了多少時間和力氣才領到的嗎？」

民宿老闆PO文一出再度遭網友砲轟，紛紛留言「非法就非法，說這麼多，還是非法」、「打到痛點～緊張了～可憐啊，屁話一直放」、「一個完全不會檢討自己過錯的人」、「有夠中二的回文，從頭到尾我只看到你，也是在推卸自己開店前的作業疏失而已，跟不認賠的心態」、「寫這麼多然後咧？是在告訴大家你根本只會抱怨嗎？」、「誰有興趣關心你的心路歷程啊？打了一篇落落長的廢話...非法就趕快收一收啦」。

該民宿老闆2日發出爭議貼文稱「因為台鐵白目導致東部火車出軌，造成遊客不便，凡是今天因為此事件影響欲取消訂房的朋友，一律免費取消，謝謝大家。」、「原本以為脫離寒冬結果沒有最寒只有更寒，這個政府打算逼死東部旅宿相關業者。」文章一出即遭網友罵翻。

該民宿老闆今（3）發文坦承經營的民宿就是「不合法」，還稱希望大家趕快去檢舉他。（翻攝當事民宿粉專）

該民宿老闆今再度發文強調，不會對「台鐵白目」的言論道歉，該文再度被網友罵翻。（翻攝當事民宿粉專）

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