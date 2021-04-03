為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》扯國家有問題挨轟刪文 張善政再發文：1450不斷殺伐

    張善政事後再發文解釋，表示他想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受，「這短短的心頭感觸，竟惹來1450在我粉絲頁不斷殺伐」。（資料照）

    張善政事後再發文解釋，表示他想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受，「這短短的心頭感觸，竟惹來1450在我粉絲頁不斷殺伐」。（資料照）

    2021/04/03 19:27

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號昨天（2日）發生出軌意外，造成重大傷亡，前行政院長張善政今（3）早卻在臉書批評整個國家都出了問題，稱「風不調，雨不順，國不泰，民不安」，遭各界抨擊後刪文。張善政事後再發文解釋，他想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受，「這短短的心頭感觸，竟惹來1450在我粉絲頁不斷殺伐」。

    針對台鐵太魯閣號的重大事故，曾與前高雄市長韓國瑜搭檔參選2020總統的張善政今早臉書發文：「不只是台鐵，我們整個國家都出了問題。風不調，雨不順，國不泰，民不安。美好的台灣變成這樣，只有心痛…。」該文引發各界砲轟，事後文章已刪除。

    對此，張善政再度發文說明，「昨天太魯閣號在清水隧道出事，51人往生、百餘人受傷。出事讓我替傷亡者難過。408次是台北往花蓮直達車，我最喜歡搭乘的班次，更是心有戚戚焉，一夜不得好眠。今晨醒來，想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受」。

    「這短短的心頭感觸，竟惹來1450在我粉絲頁不斷殺伐。」張善政說，他自去年選舉後就希望回歸平淡，不談爭議性話題，「更不願我粉絲頁變成藍綠戰場，於是未幾我就撤下粉絲頁貼文」。

    張善政提到，只是媒體已經轉載他的貼文，乍看下他說「風不調、雨不順、國不泰、民不安」好像是求神拜佛的事，但是對照近月諸事，卻是非常寫實。「1450對我粉絲頁出征，我無法阻擋，事小。政府要上緊自己鬆掉的螺絲發條，好好保障民眾性命財產安全，才比較重要！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台鐵出軌》罹難者增到51人！花檢：第6節下方又發現遺體
    2021/04/03 18:20

    台鐵出軌》罹難者增到51人！花檢：第6節下方又發現遺體
    台鐵出軌》曝花東人有票「站也要站回家」 kolas：我們一定要改革
    2021/04/03 18:13

    台鐵出軌》曝花東人有票「站也要站回家」 kolas：我們一定要改革
    台鐵出軌》50人與死神列車擦肩 第二批藝人「沉重步伐」抵花蓮
    2021/04/03 18:12

    台鐵出軌》50人與死神列車擦肩 第二批藝人「沉重步伐」抵花蓮
    台鐵出軌》台鐵人女兒慘死自家列車上 同事難過到不知如何安慰
    2021/04/03 18:05

    台鐵出軌》台鐵人女兒慘死自家列車上 同事難過到不知如何安慰
    台鐵出軌》錄影畫面、通聯紀錄取得了 運安會：下週二初步解讀
    2021/04/03 17:46

    台鐵出軌》錄影畫面、通聯紀錄取得了 運安會：下週二初步解讀
    台鐵出軌》張善政扯國家有問題 他怒：信口胡說還一堆人按讚
    2021/04/03 16:20

    台鐵出軌》張善政扯國家有問題 他怒：信口胡說還一堆人按讚
    台鐵出軌》張善政扯國家有問題 台灣基進：逮住機會瘋狂唱衰才讓人心痛
    2021/04/03 15:45

    台鐵出軌》張善政扯國家有問題 台灣基進：逮住機會瘋狂唱衰才讓人心痛
    花蓮縣今日熱門
    暌違5年 花蓮七星潭將開放無動力潛水
    2021/03/28 05:30

    暌違5年 花蓮七星潭將開放無動力潛水

    因應科技執法 花蓮市區將增9處卸貨區
    2021/03/28 05:30

    因應科技執法 花蓮市區將增9處卸貨區

    花蓮池南、富源遊樂區 清明連假兒童免費入園
    2021/03/28 05:30

    花蓮池南、富源遊樂區 清明連假兒童免費入園

    攀爬蘇花古路象鼻隧道 6旬男墜崖命危
    2021/03/28 12:45

    攀爬蘇花古路象鼻隧道 6旬男墜崖命危 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播