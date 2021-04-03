台鐵出軌》扯國家有問題挨轟刪文 張善政再發文：1450不斷殺伐

張善政事後再發文解釋，表示他想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受，「這短短的心頭感觸，竟惹來1450在我粉絲頁不斷殺伐」。（資料照）

2021/04/03 19:27

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號昨天（2日）發生出軌意外，造成重大傷亡，前行政院長張善政今（3）早卻在臉書批評整個國家都出了問題，稱「風不調，雨不順，國不泰，民不安」，遭各界抨擊後刪文。張善政事後再發文解釋，他想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受，「這短短的心頭感觸，竟惹來1450在我粉絲頁不斷殺伐」。

針對台鐵太魯閣號的重大事故，曾與前高雄市長韓國瑜搭檔參選2020總統的張善政今早臉書發文：「不只是台鐵，我們整個國家都出了問題。風不調，雨不順，國不泰，民不安。美好的台灣變成這樣，只有心痛…。」該文引發各界砲轟，事後文章已刪除。

對此，張善政再度發文說明，「昨天太魯閣號在清水隧道出事，51人往生、百餘人受傷。出事讓我替傷亡者難過。408次是台北往花蓮直達車，我最喜歡搭乘的班次，更是心有戚戚焉，一夜不得好眠。今晨醒來，想到無辜搭車民眾，加上國家近月諸事不順，就在臉書寫下感受」。

「這短短的心頭感觸，竟惹來1450在我粉絲頁不斷殺伐。」張善政說，他自去年選舉後就希望回歸平淡，不談爭議性話題，「更不願我粉絲頁變成藍綠戰場，於是未幾我就撤下粉絲頁貼文」。

張善政提到，只是媒體已經轉載他的貼文，乍看下他說「風不調、雨不順、國不泰、民不安」好像是求神拜佛的事，但是對照近月諸事，卻是非常寫實。「1450對我粉絲頁出征，我無法阻擋，事小。政府要上緊自己鬆掉的螺絲發條，好好保障民眾性命財產安全，才比較重要！」

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