台鐵出軌》罹難者增到51人！花檢：第6節下方又發現遺體

花蓮地檢署檢察長俞秀端今天證實，第6節下方又發現1具完整扭曲遺體，身分尚待確認。（記者花孟璟攝）

2021/04/03 18:20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕樹林開往台東的408次太魯閣號，昨天（2日）上午在北迴線清水隧道撞到滑落邊坡的工程車造成出軌，原本檢警公布罹難者50人，但花蓮地檢署檢察長俞秀端今天稍早證實，事故現場在第6節車廂下面發現1具扭曲、變形的遺體，因此罹難人數上修到51人；至於目前已確認身分名字的遺體已有47具，但是否「只剩4位未確認」，俞秀端說，「還須看DNA檢驗結果」才能確認。

俞秀端說，今日在事故現場，台鐵及警消正逐一移開鐵軌及車廂，該具遺體已經扭曲、變形，位於第6節車廂下方，但遭到重壓，現場人員正在想辦法移出，也因此罹難者數字會比原先的「疑似50具」，現在「暫時又多1具」共51具。

俞秀端說明，目前罹難者遺體已確認姓名者共47名，其中已經過家屬指認並確認、開出死亡證明者仍維持上午的38人。至於「是否只剩4位遺體尚未確認身分」，則須由遺體DNA鑑定才能確認實際的罹難者數字。

俞秀端說，這次因檢體數量龐大，罹難者加上家屬的DNA檢體超過100件，又因為檢驗不一定能夠完全按照速度來，所以原本預計今天可公布的DNA採驗結果「可能無法在今天完成」，目前法醫研究所、刑事局鑑識中心都在全力加快腳步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法