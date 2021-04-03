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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》慈濟出動了！一張「包便當照」網讚爆：高效率

    有網友分享慈濟動員包便當救災的照片，畫面讓網友紛紛大讚。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

    有網友分享慈濟動員包便當救災的照片，畫面讓網友紛紛大讚。（圖擷取自臉書《爆廢1公社》）

    2021/04/03 19:48

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵太魯閣號408車次2日上午在花蓮清水隧道出軌，造成重大傷亡，而有網友發文指出，事發地為慈濟大本營「花蓮」，好奇「慈濟出動了嗎？」就有網友PO出慈濟師父們第一時間集結「包便當」要送去災區的照片，「12點就擠出600個便當」，畫面曝光讓網友紛紛大讚，「這效率...只能說感恩。」

    針對台鐵太魯閣號2日發生出軌意外，有網友在PTT發文「今天事故的地點，就在慈濟的大本營，請問知道內情的人知道慈濟會出動嗎？這種現場他們要怎樣到達？」該文一出就有網友貼照片回文「聽說師父們忙著做便當到車站跟醫院，好像做了600多個，慈濟的動員真的超快」，而讓他覺得最厲害的是，「9點28分發生意外，他們（慈濟）中午12點33分（後面時鐘）可以擠出六百個便當」。

    另有人貼出相關影片指出，他沒細查慈濟人員怎麼到達，但是查了一下，發現慈濟醫療志業基金會的77歲執行長親自到現場檢傷協助，「然後出家師父也和志工一起做飯裝500多個便當送到現場，不知道這樣算不算ok」。

    也有網友在臉書社團《爆廢1公社》分享慈濟動員包便當的照片，直言「很多人討厭慈濟..其實我也不喜歡裡面的一些財大氣粗的董娘、官太太...可是撇開這些不談，即使放在全世界，慈濟的確應該是效率和速度最快的民間組織吧」。

    照片曝光也讓網友紛紛大讚「這方面慈濟真的沒話說，系統人力都很齊全」、「基層是很辛苦努力的，這真的不用酸」、「真猛...便當看起來還滿有質感的」、「這效率...只能說感恩。」、「推慈濟基層 真的很感恩他們」、「這效率實在有夠高」、「慈濟基層真的是很carry」。

    但也有人認為，「還是不喜歡，默默行善不好嗎？每次都要大篇幅報導他們慈濟做多少事情」。

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