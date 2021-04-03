台鐵出軌》孫剛考上長榮海運不幸遇劫 家人不敢讓90歲嬤知道死訊

劉媽舉著兒子魂幡，劉爸陪著手捧奕辰牌位的女兒，今天下午搭縣府遊覽車出發前往現場招魂。劉爸爸說，怕90歲阿嬤承受不了，還不敢告訴阿嬤。（記者花孟璟攝）

2021/04/03 16:47

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「耳朵大像我，騙不了人」！24歲的台東青年劉奕辰在長榮海運任職1年半，從小阿嬤帶大的他非常孝順，還跟阿嬤學日文，過年後和家人說好清明節要回來，特別買到的實名制太魯閣號快車竟讓他再也不能回家，劉爸爸今天一早趕到花蓮市殯翻照片，找到兒子照片後悲慟不已「他後腦杓都是血，但臉沒怎麼傷害，頭大耳朵大又像我，騙不了人」！

劉爸爸說，奕辰從小和阿嬤最好，由阿嬤照顧長大，還跟阿嬤學日文，英文也都是自己學習，從小不曾補習但外語能力好，因此到長榮海運上班，負責日韓香港的業務，因最近缺貨櫃工作非常忙碌。

劉爸說，連假前1天他打電話問兒子「什麼時候回來」？兒子還特別告訴他，自己買到408次太魯閣號是熱門班車，因為早上7點26分從板橋出發，搭到台東11點10分不到4小時，是「到台東最快的車」，比一般的自強號快了半小時，所以他11點就到台東車站接兒子，但過了時間卻等不到愛兒，電話「怎麼打都不通」，手機還跑出「火車在清水隧道出軌」新聞訊息，一開始沒想到這麼多，但因電話遲遲不通，因此打電話到花蓮縣府詢問，但醫院的傷者名單又找不到兒子名字，又從新聞得知「大體有確認的只有十幾個、很多家屬聯絡不上」。

為此他今天一大早5點趕到花蓮殯儀館，翻閱檢方提供的大半本相片都沒有看到兒子，劉爸爸黯然地說「後來還是翻到了」，相片中的兒子臉沒有受傷只有些許血跡、「耳朵大就像我」，髮型和穿著都是平常的模樣，一看就知道，這騙不了人了，致命傷應該是後腦勺已血肉糢糊。

花蓮市立殯儀館為太魯閣號出軌罹難者成立靈堂，上午總統蔡英文、交通部長林佳龍及衛福部長陳時中前往致意，下午家屬向縣府登記166人、分乘多輛遊覽車前往事故現場招魂，劉奕辰家人也是其一，拿著魂幡及牌位出發，場面哀戚。

劉爸說，確認後上午只敢通知孩子的媽，但不敢跟阿嬤說，「因為阿嬤90幾歲了」，怕她承受不住，等回台東後再想辦法婉轉跟阿嬤說明了。他難過地說，聽兒子同學說，兒子買到的是站票，由於挖到他所搭乘的車廂已經晚上7、8點以後，可能因此失血過多才會來不及救。

花蓮市立殯儀館靈堂今天下午家屬搭乘縣府提供的遊覽車，出發前往事故現場招魂，家屬們捧著靈位哭到眼睛紅腫，令人難受。（記者花孟璟攝）

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