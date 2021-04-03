台鐵出軌》張善政扯國家有問題 他怒：信口胡說還一堆人按讚

張善政（見圖）今早在臉書發文抨擊：「不只是台鐵，我們整個國家都出了問題。風不調，雨不順，國不泰，民不安。美好的台灣變成這樣，只有心痛...」。（資料照）

2021/04/03 16:20

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408班次太魯閣號2日發生出軌意外，造成重大傷亡，前行政院長張善政今（3）早卻在臉書發文，批評整個國家都出了問題，「風不調，雨不順，國不泰，民不安」。對此，筆名吳鳴的政大歷史系教授彭明輝怒批張善政，「台灣最大問題是有這樣的人在這裡生活，信口胡說還有一堆人按讚」。

台鐵太魯閣號的重大事故現場仍在搶救中，台灣人民、政壇人士均為此次事件祈福，台灣的國際友人也紛紛送上慰問。未料曾與前高雄市長韓國瑜搭檔參選2020總統的張善政，今早卻在臉書發文抨擊：「不只是台鐵，我們整個國家都出了問題。風不調，雨不順，國不泰，民不安。美好的台灣變成這樣，只有心痛...」。

對此，身為花蓮人的彭明輝下午在臉書表示，「每次花東發生交通事故，後山人都不敢看新聞。我是後山人，同樣不敢看新聞，害怕在名單上看到自己親友的名字。」

彭明輝轉貼張善政的貼文不滿地說：「有個胡說八道的人居然在我故鄕的村子裡買農地蓋豪宅，裝模作樣說是到花東縱谷當農夫。台灣最大問題是有這樣的人在這裡生活，信口胡說還有一堆人按讚。」並諷刺張「心痛可能是有心臟病，有病就該去看醫生」。

彭明輝感嘆，「如得其情則哀矜而勿喜，天佑後山，天佑台灣」。

張善政已於今天下午3點將該則臉書文章刪除。

筆名吳鳴的政大歷史系教授彭明輝怒批張善政，「台灣最大問題是有這樣的人在這裡生活，信口胡說還有一堆人按讚」。（圖擷取自吳鳴臉書）

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