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    台鐵出軌》赴事故現場招魂 百餘名家屬淚崩呼喚逝去家人「回家了！」

    台鐵408車次太魯閣號2日發生40年來傷亡最慘重意外，共50人死亡，166名罹難者家屬今天下午分乘4輛遊覽車前往事故現場招魂。（記者塗建榮攝）

    台鐵408車次太魯閣號2日發生40年來傷亡最慘重意外，共50人死亡，166名罹難者家屬今天下午分乘4輛遊覽車前往事故現場招魂。（記者塗建榮攝）

    2021/04/03 16:03

    〔記者林欣漢、王峻祺、花孟璟／花蓮報導〕台鐵408車次太魯閣號2日發生40年來傷亡最慘重意外，共50人死亡，166名罹難者家屬今天下午分乘4輛遊覽車從花蓮殯儀館出發，陸續抵達清水隧道事故現場招魂，現場氣氛哀傷，許多人更是難掩悲傷痛哭失聲需人攙扶，向著漆黑幽暗的隧道內淚崩哭喊，呼喚逝去的家人「回家了！」場面哀戚。

    清水隧道事故現場今天設置祭拜區，供死者家屬進行招魂儀式，共有166名家屬帶著39個罹難者牌位前往，新北市罹難者蔡政達的家屬最先抵達現場，焚燒紙錢祈求魂魄歸來，家屬悲痛地聲聲呼喚，盼他趕快回家，於第3次擲出聖筊。

    其餘38位罹難者家屬在花蓮縣府安排下，統一在工程車溜逸處擺放牌位面對事故隧道口，由法師在下方完成招魂、引魂儀式後，再移到牌位處請家屬擲筊。

    抵達的家屬們各個臉上盡是哀傷，部分家屬仍難以接受這場意外造成的噩耗，掩面拭淚頻頻發抖，此時天空突然飄起雨，增添哀傷氛圍，隨著雨勢逐漸加大，有幾名家屬因悲傷過度昏厥倒地，被攙扶到一旁。

    道士逐一叫出罹難者名字，家屬跟著面向滿是漆黑、幽暗的隧道高喊著家人的名字，不少人哭紅了雙眼，令人心碎。

    這起翻車意外許多死者因遺體不完整，尚未指認，家屬已完成DNA採集送刑事局鑑定，無法辨識的遺體也完成DNA採集，花蓮檢方表示，將在最短時間內完成比對及鑑定，預計近2日就會全部完成。

    目前鐵路東正線中斷、西正線維持單線雙向運轉，今晨大型吊車機具陸續抵達事故現場，將軌道上列車吊離，交通部長林佳龍也於一早現場督軍列車吊掛，目前1、2節車廂已調離至和仁車站，調車作業持續進行。預計在4月9日上午5時前完成搶通。

    166名罹難者家屬今天下午分乘4輛遊覽車前往事故現場招魂。（記者塗建榮攝）

    166名罹難者家屬今天下午分乘4輛遊覽車前往事故現場招魂。（記者塗建榮攝）

    罹難者家屬今天下午前往事故現場招魂。（記者塗建榮攝）

    罹難者家屬今天下午前往事故現場招魂。（記者塗建榮攝）

    罹難者家屬今天下午前往事故現場招魂，原本晴朗的天空突然下起細雨，增添現場哀傷氛圍。（記者林欣漢）

    罹難者家屬今天下午前往事故現場招魂，原本晴朗的天空突然下起細雨，增添現場哀傷氛圍。（記者林欣漢）

    罹難者家屬今天下午前往事故現場招魂。（記者王峻祺攝）

    罹難者家屬今天下午前往事故現場招魂。（記者王峻祺攝）

    罹難者家屬今天下午前往事故現場招魂。（記者王峻祺攝）

    罹難者家屬今天下午前往事故現場招魂。（記者王峻祺攝）

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