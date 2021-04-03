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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》肇事吊卡車「藍變橘黃色」？義祥承包新案才變色

    有讀者質疑吊卡車在Google地圖車體是藍色，但現場被撞的是橘黃色，懷疑一牌二用，不過據了解，是因為義祥承包公路總局的新案，按照規定把車體改漆成符合規定的橘黃色。 （記者王錦義翻攝）

    有讀者質疑吊卡車在Google地圖車體是藍色，但現場被撞的是橘黃色，懷疑一牌二用，不過據了解，是因為義祥承包公路總局的新案，按照規定把車體改漆成符合規定的橘黃色。 （記者王錦義翻攝）

    2021/04/03 11:49

    ［記者王錦義／花蓮報導］義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌重大意外，負責人李義祥被花蓮地檢署聲押，有讀者質疑吊卡車在Google地圖中車體是藍色，但現場被撞的是橘黃色，懷疑「一牌二用」，不過據了解，是因為義祥承包公路總局的新案，按照規定把車體改漆成符合規定的橘黃色。

    昨天滑落邊坡肇事的吊卡車，屬工程小包「義祥工業社」所有，義祥工業社是施工廠商東新營造公司的下包，把吊卡車開到斜坡處亂停的就是義祥工業社負責人李義祥，他同時擔任工地主任。

    依據現場施工牌告示，工程為北迴線51K邊坡安全防護工程，原本施工日期到今年1月20日，但告示牌上有明顯被塗改的痕跡變成4月20日，工程單位指出，這工程展延後預定完工日期為5月3日，工程告示牌尚未更新。

    依花蓮縣政府及經濟部公司登記資料，義祥工業社登記資本額約200萬元，義程營造資本額為1200萬元；而得標這項工程的東新營造有限公司為甲級營造廠，登記資本額為1.3億元。不過義程營造另有位於中央路三段的大廠房，昨天檢方搜索後，工程行大門深鎖，廠房後方還停了幾輛工程車。

    有網友找出「義祥工業社」街景表示：「看起來像廢墟，賠償台鐵只能自己吞了吧。」名嘴李正皓也在臉書上說，能標下這工程，關鍵不在義祥工業社，真正大戶是李義祥的另一間公司義程營造有限公司。他將2015到2020年義程營造接到的政府標案列出，五年有19個標案、標案總金額將近2億元。

    有讀者質疑吊卡車在Google地圖車體是藍色，但現場被撞的是橘黃色，懷疑一牌二用，不過據了解，是因為義祥承包公路總局的新案，按照規定把車體改漆成符合規定的橘黃色。 （記者王錦義翻攝）

    有讀者質疑吊卡車在Google地圖車體是藍色，但現場被撞的是橘黃色，懷疑一牌二用，不過據了解，是因為義祥承包公路總局的新案，按照規定把車體改漆成符合規定的橘黃色。 （記者王錦義翻攝）

    義祥工業社登記的地址如同廢墟。 （記者王錦義翻攝）

    義祥工業社登記的地址如同廢墟。 （記者王錦義翻攝）

    義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌，工程告示牌的完工日因為展延有被塗改過。 （記者王錦義翻攝）

    義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌，工程告示牌的完工日因為展延有被塗改過。 （記者王錦義翻攝）

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