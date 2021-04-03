台鐵出軌》釀禍包商李義祥非首次出包 曾用「小畫家」造假照矇縣府

登記在花蓮市的義祥工業社。（記者王錦義攝）

2021/04/03 10:42

［記者王錦義／花蓮報導］義祥工業社吊卡車滑落邊坡造成台鐵太魯閣號出軌，50人死亡，花蓮地檢署今天向法院聲押負責人李義祥。而李義祥2015年承包花蓮縣府工程時，竟用繪圖軟體「小畫家」剪貼2張假的圍堰圖片，當作工程記錄照片，今年2月遭法院依行使業務登載不實文書罪，判刑6月得易科罰金18萬元。

判決指出，李義祥擔任義程營造有限公司負責人，2015年7月標到「花蓮縣天然災害復建及道路橋樑工程」，李男建議增設圍堰以維護工安，花蓮縣府同意後，與義程公司簽定變更設計合意書，約定「橋墩補強圍堰工程4座」55萬6512元。

但李義祥為取得圍堰工程款項，明知沒有施作臨時圍堰工程，卻在施工日誌上登載於2015年10月29日、11月6日、11月9 日及11月19日，施作「P4臨時圍堰」、「臨時圍堰（P3）」、「臨時圍堰（P2）」、「臨時圍堰工程」，供花蓮縣政府建設處監工查核。

李男另指示不知情的義程公司陳姓員工，以繪圖軟體「小畫家」把與本案工程無關的圍堰鋼軌樁照片，剪貼在本案工程橋墩施工照片，並把其中2張變造後的照片，置入工程記錄照片表格，分別填載拍照日期為2015年10月28日、2015年11月6日，施工項目為「臨時圍堰工程」，送交花蓮縣政府建設處審查。

不過李男還沒領到工程款，造假之事就被發現，遭法務部廉政署移送花蓮地檢署偵辦後起訴。李在法院審理辯稱，「這4天我確實有做圍堰，但是我做的是用鋼板做的臨時圍堰。」一審依偽造文書判李義祥6月徒刑得易科罰金。但全案上訴二審後，二審法官認為，他的行為涉及與公務員共同犯經辦公用工程舞弊未遂罪，因此改判刑2年6月。

全案被最高法院發回更審後，更一審認為，李義祥是卸罪之詞不可信，今年2月19日駁回李男上訴，維持一審見解，依行使業務登載不實文書罪，將他判刑6月得易科罰金18萬元。

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