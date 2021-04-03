台鐵出軌》持續吊掛出軌車廂 林佳龍抵達事故現場

台鐵出動大型吊車吊掛事故車廂。（記者林欣漢攝）

2021/04/03 07:34

〔記者林欣漢／花蓮報導〕台鐵408車次太魯閣號，昨天在花蓮縣秀林鄉的清水隧道撞擊一輛從邊坡滑落下來的吊卡車出軌，部分車廂傾斜卡在隧道內，意外至少造成50人死亡、162人輕重傷送醫，目前台鐵人員已經出動兩輛大型吊車，進行事故車廂吊掛作業，交通部長林佳龍也於上午7時許抵達事故現場，稍晚將受訪說明搶修情形。

台鐵出動大型吊車吊掛事故車廂。（記者林欣漢攝）

交通部長林佳龍抵達事故現場了解搶修情況。（記者林欣漢攝）

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