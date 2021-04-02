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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》乘客324名台東人 饒慶鈴赴花蓮殯儀館慰問家屬

    台東縣長饒慶鈴由花蓮縣長徐榛蔚陪同，到花蓮殯儀館慰問家屬。（記者花孟璟攝）

    台東縣長饒慶鈴由花蓮縣長徐榛蔚陪同，到花蓮殯儀館慰問家屬。（記者花孟璟攝）

    2021/04/02 23:44

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵出軌列車是實名制太魯閣號，而且是返鄉掃墓專車，乘客370人中有324人是身分證字號V開頭的台東人。台東縣長饒慶鈴今晚10點多來到花蓮市立殯儀館，由花蓮縣長陪同徐榛蔚，進入家屬休息區慰問，饒慶鈴說，台東縣府已準備好台東市立殯儀館空間，全力協助後續治喪等工作。

    實名制太魯閣號優先供花、東地區居民返鄉掃墓搭乘，台東縣府依照台鐵訂票紀錄發現，全車370人中，身分證字號V開頭訂票的人數達324人之多。

    饒慶鈴晚間到殯儀館關懷家屬，她說，台東縣府勾稽發現，164名傷者有66人是台東縣民，死者之中，目前已確認1位李姓死者是台東人且確定要回去台東市立殯儀館，她已經責成台東市長在殯儀館等候住在長濱鄉的李姓男子家屬。另外還有卓姓、王姓家屬還在指認遺體中，一旦確認，也會了解家屬意願，全力協助運回遺體及治喪及撫卹事宜。

    饒慶鈴說，戶籍在台東的乘客中，有不少鄉親住在新北、台北、桃園等縣市，同樣都會撫卹，只要選擇回到台東醫療，撫卹絕對沒有問題，台東縣府也會全力協助善後，台東市公所已經協調臨時冰櫃、清出相當大的停棺室空間，會比照普悠瑪事件，讓所有人在大停棺室，讓大家拈香祭拜。

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