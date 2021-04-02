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    首頁　>　花蓮縣

    台鐵出軌》善心！ 花蓮民宿提供救災人員無償住宿

    針對台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿。（記者林欣漢攝）

    針對台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿。（記者林欣漢攝）

    2021/04/02 22:01

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，造成50人死亡，146人受傷。由於列車出軌造成重大傷亡，各地警消與搜救人員前往現場協助救難。對此，花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿，名單持續新增中。

    花蓮旅館公會指出如需申請住宿的救難人員，請聯絡花蓮旅館公會李志政理事（0963-001-718）統一處理，並指出只要投宿旅館公會成員飯店的旅客，因為台鐵事件影響無法成行，將從優認定全額退費，不收予任何訂金或保證金。

    花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿：

    1.煙波花蓮館（4/2-7 每日10間）
    2.力麗華美達（4/3-4/7三間）
    3.麗翔（4/4開始每天五間）
    4.花蓮統茂（4/2、4/3每天1間）
    5.天璽商務飯店（4-7號每天3間）
    6.華瀚飯店（4-7號每天3間）
    7.東岸間（4-7每天5）
    8.澄品飯店（4/2一間4/3兩間）
    9.麗格飯店。每日5間
    10.麗軒飯店（4/4起，每日5間）
    11.伊達斯（4／2～4／3日每日2間）
    12.F HOTEL 站前館4/2-4/3每日提供3間
    13.洄瀾客棧 （4/2起每日3間）
    14.水漣旅館。每日5間
    15.溫暖摩洛哥（4/2-4/5每日三間）
    16.承億文旅花蓮山知道（4/2-4/4每日2間）
    17.福隆大飯店（4/4-4/5每天2間）
    18.百悅休閒飯店（4/2-4/5每日3間）
    19.福品旅店（4/4開始每天3間）
    20.怡園渡假村（4/2-4/5 每日五間）
    21.花東客棧（4/2-4/5 每日三間）
    22.合歡飯店（4/2-4/9 每日提供5間）
    23.非凡假期飯店（4/2-4/7每日提供2間）
    24.良友精緻飯店（4/4起每日5間）
    25.麗星大飯店（4/4-4/7每日提供5間）
    26.回然慢時旅居（4/4-4/7每日提供二間）
    27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7每日提供5間）
    28.花蓮馥麗生活旅店（4/5及4/7提供2間）
    29.洄瀾窩青年旅舍（4/3-4/5 每日三間）
    30.微停宿旅（4/5-4/9 提供每日5間）
    31.童話汽車旅館（4/4-4/15日每日提供5間）
    32.阿思瑪麗景大飯店（4/2-4/6每日提供3間雙人房）
    33.星空海藍飯店（4/4–4/6每日提供3間房間）
    34.鮪魚家族飯店-花蓮館（4/2-4/4每日提供6間）
    35.花蓮紐澳華假期飯店 4/3-4/7 每天提供2間房
    36.福康大飯店4/4-4/7，提供每日3間
    37.香城大飯店4/4-4/7，提供每日3間。另提供五間房盥洗。
    38.經典假日飯店 4/4-4/7，每日提供2間
    39.多羅滿旅館 4/2-4/7，每日提供2間
    40.松石旅館4/4-4/7，每日提供2間
    41.樂活休閒飯店4/4-4/7，每日提供2間
    42.華登旅店4/3-7每日提供5間
    43.成旅晶贊飯店花蓮館4/2-4/5每日提供三間
    44.國廣興大飯店4/2～4/7每日提供5間
    45.玫瑰香榭飯店 4/3-4/7每日提供4間
    46.歐克莊園 4/4-7 每天提供5間
    47.大新精緻商旅4/4-4/7每天提供2間雙人房（不含接送）
    48.瑞穗溫泉 4/2～4/10 有空房就可，不限間數。
    49.百事達國際飯店4/3-4/7每日3間
    50.富堡汽車旅館（4/2-4/5）每日提供3間
    51.帝堡汽車旅館（4/2-4-5）每日提供3間
    52.凱頓商務汽車旅館 4/2～4/10 無償提供一間6人房
    53.花蓮七星海飯店4/5-4/7 無償提供7間客房
    54.花蓮碧海藍天飯店4/4提供10間
    55.奇萊飯店4/3～4/9提供5間
    56.七星潭渡假飯店4/5～4/9 每日3間
    57.康橋大飯店花蓮站前館4/2-4/5每日3間

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