台鐵出軌》善心！ 花蓮民宿提供救災人員無償住宿

針對台鐵408車次太魯閣2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿。（記者林欣漢攝）

2021/04/02 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，造成50人死亡，146人受傷。由於列車出軌造成重大傷亡，各地警消與搜救人員前往現場協助救難。對此，花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿，名單持續新增中。

花蓮旅館公會指出如需申請住宿的救難人員，請聯絡花蓮旅館公會李志政理事（0963-001-718）統一處理，並指出只要投宿旅館公會成員飯店的旅客，因為台鐵事件影響無法成行，將從優認定全額退費，不收予任何訂金或保證金。

花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿：

1.煙波花蓮館（4/2-7 每日10間）

2.力麗華美達（4/3-4/7三間）

3.麗翔（4/4開始每天五間）

4.花蓮統茂（4/2、4/3每天1間）

5.天璽商務飯店（4-7號每天3間）

6.華瀚飯店（4-7號每天3間）

7.東岸間（4-7每天5）

8.澄品飯店（4/2一間4/3兩間）

9.麗格飯店。每日5間

10.麗軒飯店（4/4起，每日5間）

11.伊達斯（4／2～4／3日每日2間）

12.F HOTEL 站前館4/2-4/3每日提供3間

13.洄瀾客棧 （4/2起每日3間）

14.水漣旅館。每日5間

15.溫暖摩洛哥（4/2-4/5每日三間）

16.承億文旅花蓮山知道（4/2-4/4每日2間）

17.福隆大飯店（4/4-4/5每天2間）

18.百悅休閒飯店（4/2-4/5每日3間）

19.福品旅店（4/4開始每天3間）

20.怡園渡假村（4/2-4/5 每日五間）

21.花東客棧（4/2-4/5 每日三間）

22.合歡飯店（4/2-4/9 每日提供5間）

23.非凡假期飯店（4/2-4/7每日提供2間）

24.良友精緻飯店（4/4起每日5間）

25.麗星大飯店（4/4-4/7每日提供5間）

26.回然慢時旅居（4/4-4/7每日提供二間）

27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7每日提供5間）

28.花蓮馥麗生活旅店（4/5及4/7提供2間）

29.洄瀾窩青年旅舍（4/3-4/5 每日三間）

30.微停宿旅（4/5-4/9 提供每日5間）

31.童話汽車旅館（4/4-4/15日每日提供5間）

32.阿思瑪麗景大飯店（4/2-4/6每日提供3間雙人房）

33.星空海藍飯店（4/4–4/6每日提供3間房間）

34.鮪魚家族飯店-花蓮館（4/2-4/4每日提供6間）

35.花蓮紐澳華假期飯店 4/3-4/7 每天提供2間房

36.福康大飯店4/4-4/7，提供每日3間

37.香城大飯店4/4-4/7，提供每日3間。另提供五間房盥洗。

38.經典假日飯店 4/4-4/7，每日提供2間

39.多羅滿旅館 4/2-4/7，每日提供2間

40.松石旅館4/4-4/7，每日提供2間

41.樂活休閒飯店4/4-4/7，每日提供2間

42.華登旅店4/3-7每日提供5間

43.成旅晶贊飯店花蓮館4/2-4/5每日提供三間

44.國廣興大飯店4/2～4/7每日提供5間

45.玫瑰香榭飯店 4/3-4/7每日提供4間

46.歐克莊園 4/4-7 每天提供5間

47.大新精緻商旅4/4-4/7每天提供2間雙人房（不含接送）

48.瑞穗溫泉 4/2～4/10 有空房就可，不限間數。

49.百事達國際飯店4/3-4/7每日3間

50.富堡汽車旅館（4/2-4/5）每日提供3間

51.帝堡汽車旅館（4/2-4-5）每日提供3間

52.凱頓商務汽車旅館 4/2～4/10 無償提供一間6人房

53.花蓮七星海飯店4/5-4/7 無償提供7間客房

54.花蓮碧海藍天飯店4/4提供10間

55.奇萊飯店4/3～4/9提供5間

56.七星潭渡假飯店4/5～4/9 每日3間

57.康橋大飯店花蓮站前館4/2-4/5每日3間

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