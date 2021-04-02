台鐵出軌》善心！ 花蓮民宿提供救災人員無償住宿
〔即時新聞／綜合報導〕台鐵408車次太魯閣號2日行經花蓮清水隧道發生重大事故，造成50人死亡，146人受傷。由於列車出軌造成重大傷亡，各地警消與搜救人員前往現場協助救難。對此，花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿，名單持續新增中。
花蓮旅館公會指出如需申請住宿的救難人員，請聯絡花蓮旅館公會李志政理事（0963-001-718）統一處理，並指出只要投宿旅館公會成員飯店的旅客，因為台鐵事件影響無法成行，將從優認定全額退費，不收予任何訂金或保證金。
花蓮旅館公會提供救災人員無償住宿：
1.煙波花蓮館（4/2-7 每日10間）
2.力麗華美達（4/3-4/7三間）
3.麗翔（4/4開始每天五間）
4.花蓮統茂（4/2、4/3每天1間）
5.天璽商務飯店（4-7號每天3間）
6.華瀚飯店（4-7號每天3間）
7.東岸間（4-7每天5）
8.澄品飯店（4/2一間4/3兩間）
9.麗格飯店。每日5間
10.麗軒飯店（4/4起，每日5間）
11.伊達斯（4／2～4／3日每日2間）
12.F HOTEL 站前館4/2-4/3每日提供3間
13.洄瀾客棧 （4/2起每日3間）
14.水漣旅館。每日5間
15.溫暖摩洛哥（4/2-4/5每日三間）
16.承億文旅花蓮山知道（4/2-4/4每日2間）
17.福隆大飯店（4/4-4/5每天2間）
18.百悅休閒飯店（4/2-4/5每日3間）
19.福品旅店（4/4開始每天3間）
20.怡園渡假村（4/2-4/5 每日五間）
21.花東客棧（4/2-4/5 每日三間）
22.合歡飯店（4/2-4/9 每日提供5間）
23.非凡假期飯店（4/2-4/7每日提供2間）
24.良友精緻飯店（4/4起每日5間）
25.麗星大飯店（4/4-4/7每日提供5間）
26.回然慢時旅居（4/4-4/7每日提供二間）
27.花蓮富野渡假酒店（4/4-4/7每日提供5間）
28.花蓮馥麗生活旅店（4/5及4/7提供2間）
29.洄瀾窩青年旅舍（4/3-4/5 每日三間）
30.微停宿旅（4/5-4/9 提供每日5間）
31.童話汽車旅館（4/4-4/15日每日提供5間）
32.阿思瑪麗景大飯店（4/2-4/6每日提供3間雙人房）
33.星空海藍飯店（4/4–4/6每日提供3間房間）
34.鮪魚家族飯店-花蓮館（4/2-4/4每日提供6間）
35.花蓮紐澳華假期飯店 4/3-4/7 每天提供2間房
36.福康大飯店4/4-4/7，提供每日3間
37.香城大飯店4/4-4/7，提供每日3間。另提供五間房盥洗。
38.經典假日飯店 4/4-4/7，每日提供2間
39.多羅滿旅館 4/2-4/7，每日提供2間
40.松石旅館4/4-4/7，每日提供2間
41.樂活休閒飯店4/4-4/7，每日提供2間
42.華登旅店4/3-7每日提供5間
43.成旅晶贊飯店花蓮館4/2-4/5每日提供三間
44.國廣興大飯店4/2～4/7每日提供5間
45.玫瑰香榭飯店 4/3-4/7每日提供4間
46.歐克莊園 4/4-7 每天提供5間
47.大新精緻商旅4/4-4/7每天提供2間雙人房（不含接送）
48.瑞穗溫泉 4/2～4/10 有空房就可，不限間數。
49.百事達國際飯店4/3-4/7每日3間
50.富堡汽車旅館（4/2-4/5）每日提供3間
51.帝堡汽車旅館（4/2-4-5）每日提供3間
52.凱頓商務汽車旅館 4/2～4/10 無償提供一間6人房
53.花蓮七星海飯店4/5-4/7 無償提供7間客房
54.花蓮碧海藍天飯店4/4提供10間
55.奇萊飯店4/3～4/9提供5間
56.七星潭渡假飯店4/5～4/9 每日3間
57.康橋大飯店花蓮站前館4/2-4/5每日3間