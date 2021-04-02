台鐵出軌》遺體陸續進花蓮殯儀館 死者親人趕來認屍哭斷腸

台東成功的婦人（右）的丈夫搭上死亡列車，傍晚趕到花蓮殯儀館認屍，到達下車後看到親友哭到抱在一起，不能自已。（記者花孟璟攝）

2021/04/02 18:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵408次太魯閣號花蓮出軌意外，截至目前已造成54死，由於突發性出現大量死傷，是0206地震死傷人數17人的3倍以上，遺體今天下午陸續送進花蓮縣立殯儀館，有來自台東的死者妻子在傍晚5點40分來認屍，哭得不能自已，場面哀戚！不過現場一度傳出冰櫃數字不足，花蓮縣葬儀商業同業公會表示，清明前後冰櫃的需求原來就大，殯儀館調度的數字不足，已經緊急請縣內所有殯葬業者調度冰櫃。

這名婦人來自台東成功，得知丈夫搭上這班車且往生，傍晚下車殯儀館後，抵達哭到不能自已，一度雙腿癱軟，需要親友與工作人員攙扶，才走得進去冷凍室認屍，但家屬拒絕受訪，今天現場已經來了20幾組家屬，但因家屬大多拒絕受訪且非常低調，多數不願意受訪。殯儀館方表示，往生的遺體今天下午陸續送到花蓮市立殯儀館景行廳安置，截至傍晚6點已經送入26具遺體。

花蓮縣葬儀商業同業公會榮譽理事長哈尼噶照說，與現任理事長張郁慧成立緊急應變小組，結合本地業者協助，經過0206災難後已有應變措施，會配合縣府需求，以及全國聯合會協助，帶領修復團隊到殯儀館，協助亡者及家屬，目前禮儀人員已陸續30多人報到，冰櫃的部份一開始調度到30多口，由於數量目前還不夠，仍將持續業者結合調度供應，目前冰櫃數字是夠的。

花蓮市長魏嘉賢說，依照2018年花蓮0206地震經驗，當時指揮中心預估地震傷亡可能超過百人，因此當時調度到約100個冰櫃，幸運的是實際需用不到20個，目前應不至於冰櫃不夠用。

花蓮縣府統計，太魯閣號出軌事故目前累計已經54死、118人受傷，宜蘭、台東及台北都會有法醫人力進駐協助。

縣府民政處表示，目前因為檢察官還需要相驗，且還需要找到家屬確認，目前縣府民政處尚未掌握到名單，縣府目前規劃是在殯儀館旁設置家屬指認區、陪伴區，或透過照片讓家屬進行指認，希望給民眾舒適、不要過於悲傷的環境來相認。

台東縣婦人趕到花蓮認屍，哭得需要人攙扶才能走進去認屍。（記者花孟璟攝）

台鐵太魯閣號出軌，下午遺體陸續送到花蓮殯儀館，花蓮縣府設置家屬指認區，但目前縣府並未掌握死者名單。（記者花孟璟攝）

因罹難人數太多，花蓮一度傳出冰櫃不夠用，葬儀公會緊急調度。（記者花孟璟攝）

宜蘭檢察官趕到現場協助支援。（記者花孟璟攝）

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