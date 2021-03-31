花蓮「月洞」明起開放 潮汐奇觀重新亮相

花蓮縣豐濱鄉「月洞」，屬天然鐘乳石洞穴，洞內無進出水口卻有潮汐現象，加上洞頂棲息蝙蝠，神秘感十足，管理單位於去年10月關閉修繕，明將重新開放，首日入園還免購票，邀遊客一探月洞奇觀。 （圖由豐濱鄉公所提供）

2021/03/31 13:16

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣豐濱鄉「月洞」，屬天然鐘乳石洞穴，洞內無進出水口卻有潮汐現象，加上洞頂棲息蝙蝠，神秘感十足，近年吸引許多遊客探訪，管理單位於去年10月關閉修繕，明將重新開放，首日入園還免購票，邀民眾一探月洞奇觀。

位於花蓮豐濱鄉石梯坪之南、距港口村約1公里的月洞，因洞中有座大約5公尺水池，水位會隨月亮盈虧而漲落，被當地阿美族人稱作「月亮之井」，並視為是一塊凈地。

海拔高約80公尺的月洞，洞穴全長約120公尺、溫度攝氏20度，冬暖夏涼適合一年四季前往遊憩。池水約3公尺深，遊客可搭舟探秘，洞內幽暗，岩壁還可見倒掛在鐘乳石上的蝙蝠群，包括台灣葉鼻蝠、摺翅蝠、台灣小蹄鼻蝠等，增添神秘氣氛。

由於「月洞」曾歷經多次地震，部分地貌改變，讓原本洞中透光隙縫變得更小，池中沉積物也增多，池水漲落變化已不明顯，豐濱鄉公所於去年10月辦理修繕工程暫時關閉，工程逾5個月，預計4月1日重新對外開放。

豐濱鄉公所觀光發展所長仲靜怡說，「月洞」經5個多月整修後，目前包括入口第一平台、景觀步道和手扶欄杆已煥然一新，為慶祝開園，4月1日入園遊客免購票即可乘船進入參觀，遊客可在行舟探秘洞穴、聆聽生態及地方軼事導覽解說後，繼續至販賣區、觀海亭遊憩。

豐濱鄉長江莉婷說，公所逐步改善和優化鄉內遊憩設施和景觀風貌，提供遊客更安全舒適的休閒環境，去年10月起，編列新台幣536萬元預算進行修繕工程，包括「月洞」、「親不知子海上古道」及河濱公園等處均重新整修並陸續開放。

豐濱鄉公所表示，月洞遊憩區平時開放時間為上午9時至下午5時，4月1日免購票入園，當日還邀請部落頭目祈福；其餘時間全票票價100元、半票50元、團體票80元，若遇連續假期及寒暑假旅遊旺季期間，則視現場遊客人數提前停止售票。

花蓮月洞海拔高約80公尺，洞穴全長約120公尺、溫度攝氏20度，冬暖夏涼適合一年四季前往遊憩，池水因有3公尺深，遊客可搭舟探秘。（圖由豐濱鄉公所提供）

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