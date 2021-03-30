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    花蓮清明住房率逾8成 再推獵香旅人遊程吸客

    花蓮清明4天連假住房率「回春」，平均已逾8成，縣府再推「獵香旅人」特色遊程吸客，打造屬於花蓮的旅遊味道。（記者王峻祺攝）

    花蓮清明4天連假住房率「回春」，平均已逾8成，縣府再推「獵香旅人」特色遊程吸客，打造屬於花蓮的旅遊味道。（記者王峻祺攝）

    2021/03/30 15:22

    ［記者王峻祺／花蓮報導］228連假花蓮住房率僅5成，旅宿業堪稱「歷年最冷清」，還好即將到來的清明4天連假住房率「回春」，平均已逾8成，縣府再推「獵香旅人」特色遊程吸客，打造花蓮味，另有飯店業者引進北海道蝦味拉麵，要用極鮮湯頭留住旅客的胃。

    民眾期待清明連假出遊，花蓮旅宿業也看好這波旅遊熱潮。花蓮縣觀光旅館商業同業公會理事長高水祿說，清明連假花蓮觀光飯店住房率，平均落在8成5至9成間，目前各飯店也積極推出相關優惠活動，要讓住房熱潮延續下去。

    花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，清明旅館住房率前3日平均7成，和往年同期住房狀況差不多；花蓮民宿協會理事長葉陳錦則說，4天假期，民宿住房率主要集中在第2天及第3天，約有9成，最後一天則約2成，民眾預期塞車心理所以提早離開。

    花蓮縣府即起也推出「獵香旅人」特色遊程，與國際旅遊店商平台及台灣茶香水業者合作，以花蓮在地咖啡香、茶香、香草等各種植物香氣為主題策畫遊程，旅客可選擇一日獵人文化體驗或漫遊東海岸，並入住香水主題房，尋找花蓮的味道。

    縣府另製作獵香旅人摺頁，提供32個香味旅遊店家資訊；遊客則可至KKday旅遊平台預約訂購遊程，從北玩到南，包括深入部落體驗無菜單料理，或登上太魯閣同禮步道2日遊，也能到天使溪秘境踏溪，並從海上划獨木舟一覽清水斷崖美景，價位依行程及入住飯店，約在1千元至8千元不等，還有優惠販售海洋公園等相關旅遊景點門票。

    清明連假期間，遠雄海洋公園推出6歲（含）以下兒童入園免費；美侖飯店則與知名一幻拉麵合作，現煮北海道鮮味甜蝦湯頭拉麵，為期8週憑發票還能週週抽住宿券；理想大地則祭出慈幼方案，免費招待設籍花蓮的12歲以下兒童用餐以及搭乘遊船；花蓮福容搭配賞螢季，安排賞螢專車至光復，並享2人同行入住市景客房，免費贈送1名兒童（不含早餐）入住。

    花蓮縣府即起推出「獵香旅人」特色遊程，與國際旅遊店商平台及台灣茶香水業者合作，以花蓮在地咖啡香、茶香、香草等各種植物香氣為主題策畫多條遊程。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣府即起推出「獵香旅人」特色遊程，與國際旅遊店商平台及台灣茶香水業者合作，以花蓮在地咖啡香、茶香、香草等各種植物香氣為主題策畫多條遊程。（記者王峻祺攝）

    花蓮清明住房率逾8成，有飯店業者引進北海道蝦味拉麵，要用極鮮湯頭留住旅客的胃。（記者王峻祺攝）

    花蓮清明住房率逾8成，有飯店業者引進北海道蝦味拉麵，要用極鮮湯頭留住旅客的胃。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣府即起推出「獵香旅人」特色遊程，與國際旅遊店商平台及台灣茶香水業者合作，並製作獵香旅人摺頁，提供32個香味旅遊店家資訊。（記者王峻祺攝）

    花蓮縣府即起推出「獵香旅人」特色遊程，與國際旅遊店商平台及台灣茶香水業者合作，並製作獵香旅人摺頁，提供32個香味旅遊店家資訊。（記者王峻祺攝）

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