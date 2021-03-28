光復林道「培育林木」摔裂腳踝 救難人員輪流背下山脫困

受傷男子由消防局救難人員輪流背負上光復林道，再由勤務車接駁下山送醫。（花蓮縣消防局提供）

2021/03/28 20:20

［記者花孟璟／花蓮報導］住新北市淡水區的46歲張姓男子今與友人到花蓮萬榮鄉光復林道，下切溪谷時不小心踏空導致腳踝骨裂無法行走，由於溪谷手機沒訊號，張男請同行的萬榮鄉在地青年上切到林道報案，花蓮縣消防局光復分隊人員協助背負傷者下山送醫。

花蓮縣消防局中午12點45分接獲光復鄉大馬村民報案，新北淡水區張姓男子前往光復鄉馬錫山山區，在光復林道海拔800公尺左右山區「培育林木」，張男從光復林道12K旁下切溪谷時，因溪溝地形落差大，加上溪谷石頭溼滑，不小心踩空造成右腳踝根部骨裂，無法行走，張男隨即請同行的萬榮鄉山青上切到林道後報案。

花蓮縣消防局光復分隊獲報後，包括分隊長高子翔、隊員劉信東、第二大隊蔡孟彰3人，開高底盤四輪驅動勤務車前往，在光復林道12K處找到張男停在路邊的車輛，並會同報案人下溪谷救援，在下午2點多發現傷患，他因體力耗盡趴在斜坡上，現場人員評估張男右腳踝已腫脹無法行走，以彈性繃帶8字纏繞及抽攜式護木固定傷處後，現場以人力輪流背負傷患，在下午3點50分將傷者搬運上林道12K，再由勤務車急送下山，下午4點半至光復林道入口獅子公園由救護車接駁，送往台北榮總鳳林分院救治。

受傷男子向救難人員表示，他在山上有土地，與林務局申請的造林補助還有2年，不料上山除草發生意外，十分感謝救難人員的協助，由於在淡水從事餐飲工作，「如救難人員有機會去淡水，一定會熱情招待」以表達謝意。

消防局長林文瑞說，到山區活動如前往手機無訊號地點，建議攜帶GPS或衛星電話、準備備用電池；如為智慧型手機，平日也應熟悉手機定位操作，萬一發生意外不可驚慌，尋找適當地點撥112、119求救。

張姓傷者在光復鄉馬錫山區的造林地除草，下溪谷時發生意外。（花蓮縣消防局提供）

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