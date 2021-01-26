花蓮市公所代發馬英九春聯 范雲：馬先生自己不覺得怪嗎？
［記者王錦義／花蓮報導］前總統馬英九每年都會親筆揮毫並發放復刻版春聯，日前在臉書列出各縣市國民黨籍議員服務處及黨部索取地點，有花蓮網友眼尖發現，花蓮市公所也名列其中；立委范雲在臉書上質疑，市公所是否成了國民黨部？市長魏嘉賢回應說，照往例不管是蔡英文總統、馬前總統，有民眾需要就會放在公所服務平台讓民眾索取。
魏嘉賢說，馬前總統非常關心花蓮，之前花蓮0206地震也是第一時間就來關懷花蓮狀況，這次馬前總統知道很多花蓮朋友非常喜歡春聯，所以就寄了一些到公所，公所也按照往例，無論是蔡總統也好、行政院長也好，都會把春聯放在門口的服務平台讓民眾索取，謝謝范委員的指教，也希望民眾到公所也務必戴好口罩。
前總統馬英九臉書上公布全台各地春聯索取地點，各縣市都在黨籍公職服務處、黨部等，例如台東在國民黨台東縣黨部，花蓮則除了縣黨部，還有市民代表黃瑞文、縣議員魏嘉彥服務處可索取，花蓮市公所也名列其中，成了全國唯一公部門有馬英九春聯的索取地點，今天不少花蓮人看到馬前總統的臉書，就跑到公所準備索取；市公所門口的服務平台上都會放置一些免費應景文宣品供民眾索取。
馬英九臉書貼文：
范雲在臉書上做圖卡指出：「花蓮臉友在馬英九先生的粉專上看到馬先生發春聯的索取處，在一片國民黨黨部與國民黨民代的聯絡處中，看到花蓮市公所，為何市公所要幫馬英九先生發春聯？」范雲的臉書質疑，「馬先生自己不覺得奇怪嗎？花蓮市公所為何出現在這個名單上？」