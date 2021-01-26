花蓮市公所代發馬英九春聯 范雲：馬先生自己不覺得怪嗎？

花蓮市公所。（記者王錦義攝）

2021/01/26 19:04

［記者王錦義／花蓮報導］前總統馬英九每年都會親筆揮毫並發放復刻版春聯，日前在臉書列出各縣市國民黨籍議員服務處及黨部索取地點，有花蓮網友眼尖發現，花蓮市公所也名列其中；立委范雲在臉書上質疑，市公所是否成了國民黨部？市長魏嘉賢回應說，照往例不管是蔡英文總統、馬前總統，有民眾需要就會放在公所服務平台讓民眾索取。

魏嘉賢說，馬前總統非常關心花蓮，之前花蓮0206地震也是第一時間就來關懷花蓮狀況，這次馬前總統知道很多花蓮朋友非常喜歡春聯，所以就寄了一些到公所，公所也按照往例，無論是蔡總統也好、行政院長也好，都會把春聯放在門口的服務平台讓民眾索取，謝謝范委員的指教，也希望民眾到公所也務必戴好口罩。

前總統馬英九臉書上公布全台各地春聯索取地點，各縣市都在黨籍公職服務處、黨部等，例如台東在國民黨台東縣黨部，花蓮則除了縣黨部，還有市民代表黃瑞文、縣議員魏嘉彥服務處可索取，花蓮市公所也名列其中，成了全國唯一公部門有馬英九春聯的索取地點，今天不少花蓮人看到馬前總統的臉書，就跑到公所準備索取；市公所門口的服務平台上都會放置一些免費應景文宣品供民眾索取。

馬英九臉書貼文：

范雲在臉書上做圖卡指出：「花蓮臉友在馬英九先生的粉專上看到馬先生發春聯的索取處，在一片國民黨黨部與國民黨民代的聯絡處中，看到花蓮市公所，為何市公所要幫馬英九先生發春聯？」范雲的臉書質疑，「馬先生自己不覺得奇怪嗎？花蓮市公所為何出現在這個名單上？」

范雲臉書貼文：

前總統馬英九每年都會親筆揮毫並發放復刻版春聯，日前在臉書列出各縣市國民黨籍議員服務處及黨部索取地點，有花蓮網友眼尖發現花蓮市公所也名列其中。（翻攝馬英九臉書）

花蓮市公所門口的服務平台都會放置一些免費的應景文宣品供民眾索取。（記者王錦義攝）

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