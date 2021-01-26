摩即山聽語障山友腳扭傷吹哨子吸引注意 今天下午尋獲

錢姓男子家屬在臉書社團貼文協尋，今天下午順利尋獲。（臉書登山社團截圖）

2021/01/26 16:47

〔記者花孟璟／花蓮報導〕54歲錢姓聽語障山友上月18日從台東入山，縱走南一、南二段、大南三段，過七彩湖後接上北三段，1月23日早上7點多透過衛星電話傳簡訊告訴家人，在花蓮萬榮鄉摩即山附近溪谷腳扭傷。花蓮縣消防局連續派3梯次人員入山，今天下午順利在摩即山北側找到人。消防局表示，救難人員昨到錢男提供的座標點找尋時，聽見稜線上傳來哨音，今天上午再度聽見連續哨音，終於在下午順利找到，除了扭傷之外沒有大礙，預計明天上午申請直昇機接送下山。

錢姓山友為聽語障人士，去年12月18日出發登山後，在山區挺過1月連續的超強寒流及降雪，還有熱心山友送他簡易冰爪、支援糧食。錢男1月23日上午7點22分傳簡訊給家人，表示左腳扭傷及膝蓋受傷，花蓮縣消防局23日起連續派3梯次前往救援。

花蓮縣消防局第二大隊長王明忠說，男子23日簡訊提到，是在花蓮縣萬榮鄉摩即山鞍部後切上稜線時，左腳扭傷膝蓋受傷無法移動，最後座標位於摩即山東北邊一處山溝，海拔約2450公尺。

王明忠說，空勤直昇機連續2日在摩即山區上空偵查都無所獲，包括2警消、2林務局等4名搜救人員，昨依錢男提供的座標位置下溪谷找人未能找到人，小隊長陳果夫回報，昨下午1點22分、2點40分，聽到2次的連續哨聲，聲音方向從稜線傳來，疑為錢男透過哨音求救。

第2架直昇機今天早上再將第3批救難人員包括2警消及2山域義消，送到摩即山東北方2643峰草坡降落，8名人員往哨音方向推進，小隊長賴勝凱回報，上午11點半又聽到摩即山北側明顯的連續求救哨音，讓救難人員心情為之振奮。

消防局表示，稍早接獲林務局人員回報，今天下午2點40分左右在摩即山北側避風處，找到搭帳的錢姓男子，男子生命跡象穩定，只有腳扭傷無法自行移動，身體沒有大礙，已由救難人員包紮固定傷處，並確認哨音是錢男所發出。由於男子為聽語障人士，無法用呼喊方式找人，消防局這次還攜帶手持紅外線偵測儀器，所幸男子裝備充足待援，又有準備哨子，才能順利獲救。由於下午山區雲量增多，消防局已報請消防署申請空勤總隊黑鷹直昇機，預計明早下山。

錢男的兒子在臉書登山社團貼文表示，父親是上月18日從台東入山，沿路都有透過衛星電話傳送登頂照片，向家人報平安。23日在進涇橋登山口曬裝備、25日在向陽山、嘉明湖山屋、三叉山，26日在雲峰、27日在塔芬山、28日到南大水窟山、30日到馬博拉斯山、秀姑巒山；本月1日在喀西帕南山、5日到太平溪源營地、6日在2919公尺營地、8日早上傳訊在關門水池休息1天，最後是在23日上午7點22分傳訊腳扭傷。

摩即山海拔2643公尺，位於岳界所稱「北三段」的南段，廣義北三段從奇萊北峰經能高山、安東軍山到七彩湖，但安東軍山以南到七彩湖這段路徑非熱門路線，一般除了走大縱走的山友之外，少有人踏足，路跡亦不明，是中央山脈縱走最遙遠的路段之一。（17:15更新）

摩即山救援相關位置圖。（花蓮縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法