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    首頁　>　花蓮縣

    花蓮東大門夜市推減塑 每日垃圾量控制2千公斤內

    花蓮東大門夜市推減塑，落實回收分類，因倡導減少一次性餐具用量， 每日垃圾量控制2千公斤內，回收部分每月平均則可變賣1萬多元。（花蓮縣環保局提供）

    花蓮東大門夜市推減塑，落實回收分類，因倡導減少一次性餐具用量， 每日垃圾量控制2千公斤內，回收部分每月平均則可變賣1萬多元。（花蓮縣環保局提供）

    2021/01/24 14:06

    ［記者王峻祺／花蓮報導］行政院環保署推動減塑政策，減少一次性餐具用量，花蓮東大門夜市共有206家攤商加入減塑行列，高達82.4％業者配合垃圾分類及設置油煙廢水防治設備，目前每日垃圾量控制在2千公斤內，另外回收部分每月平均則可變賣1萬多元，作為街友協助環境清潔的分紅工資。

    花蓮縣環保局去年起推動減少一次性餐具用量，並同步提供環保餐具租借服務，縣內共計1200多家業者及消費者響應「自己購物自己袋」，22家餐館也申請認證通過不塑友善餐廳，內用使用可重複清洗的環保餐具，外帶自備餐具則給予折扣優惠，鼓勵民眾降低使用一次性產品。

    針對東大門夜市垃圾減量，在250家餐飲業者中，今年已有206家攤商表達參與意願，高達82.4％業者陸續配合推動內用及外帶不使用一次性餐具、設置油煙防制設備及廢（污）水油脂攔截器，並落實垃圾分類、維持公廁清潔，目標將夜市打造為全台最優質的環保夜市。

    東大門夜市榮譽主委林文松說，去年暑期因國旅湧入，垃圾量較前年同期多出2成，在環保局減塑政策推動下，攤商陸續響應，也祭出優惠給民眾，目前回收分類相當確實，由於商家針對飲料商品提供減價5至10元優惠，或加量不加價服務，因此飲料杯回收明顯銳減。

    東大門夜市目前每天垃圾量約在2千公斤內，旺季則3千公斤，背後分類功臣是一群街友，在夜市管委會協助下，每天工作3小時，一個月除有8千元收入，還能額外拿到每月變賣資源回收價錢的收入，回收部分每月平均可賣1萬8千元。

    花蓮縣環保局長饒忠說，環保署改善夜市環境問題，今年1月委由專家學者，一同在東大門夜市進行全國環保夜市環境評選，藉此宣導環境保護觀念，東大門除垃圾分類完善，環境乾淨外，許多攤商也張貼「減塑同盟」貼紙，鼓勵消費者自備袋子、餐具容器到夜市消費，朝不塑減廢環保夜市目標邁進。

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