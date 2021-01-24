驚險！花蓮8旬翁疑圖方便闖鐵軌 遭北上普悠瑪號擦撞受傷

花蓮縣玉里鎮1名80歲劉姓老翁，疑貪圖方便闖入台鐵三民段鐵軌要至對向，因距離軌道太近，11點多遭北上303次普悠瑪經過的風切掃到，造成左腳掌骨折，送醫急救、意識清楚。台鐵統計，事故因造成列車留置1小時，共影響2列次、19分，旅客約1045人。 （鐵警提供）

2021/01/24 13:23

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣玉里鎮1名80歲劉姓老翁，疑貪圖方便闖入台鐵三民段鐵軌要至對向，因距離軌道太近，11點多遭北上303次普悠瑪經過的風切掃到，造成左腳掌骨折，送醫急救、意識清楚。台鐵統計，事故因造成列車留置1小時，共影響2列次、19分，旅客約1045人。

鐵警表示，今午11點半獲報，有民眾闖入台鐵花蓮三民段鐵軌後，遭經過的普悠瑪號風切掃到受傷，倒臥西正線山側，消防人員到場，立即將81歲劉姓傷患送醫，事故造成老翁左腳掌骨折但意識清楚，約12點半蒐證完畢，線路恢復正常通行。

警方指出，經查老翁為當地大禹人，初判可能是圖方便而行走軌道，因距離軌道太近遭風切吸入，被列車擦撞受傷。

台鐵表示，303次普悠瑪今早8點22分自高雄新左營經台東開往花蓮站，11點32分準點通過三民站後，在北邊71K+44處擦撞侵入路線的路人，警消趕往處理時，暫將三民至瑞穗間改東正線單向雙向行車，事故處理完畢約12點32分放行，恢復雙線行車，共影響3列次、19分，旅客約1045人。

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