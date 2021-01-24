獨家》飛官戰訓秀海報 為台灣醫護團隊加油！

空軍花蓮基地飛行員以手寫海報，大聲為「台灣醫護團隊 加油」！（讀者晨曦提供）

2021/01/24 11:15

〔記者游太郎／花蓮報導〕共機昨、今日連續不斷襲擾我國西南空域，空軍各基地起降頻繁，但國軍關心武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，飛官們在執行戰備及訓練任務時，仍不忘替正在與疫情拚戰的台灣醫護團隊加油打氣，今天早上有飛行員在F-16座艙上秀出「台灣醫護團隊 加油」海報，令人振奮、感動不已！

共軍軍機繼昨天密集擾台，出動運8反潛機1架次、轟6K機8架次及殲16機4架次後，今天變本加厲，根據「台灣西南空域」粉絲專頁記錄，早上7時迄今，已經5度進入我國西南空域，連續密集的襲擾下，空軍除出動在空警戒機外，並5度廣播驅離，一般訓練在假日也不停歇，強度及密度也明顯趨強。

空軍花蓮基地今天上午除執行驅離及戰鬥巡航的任務機外，F-16機隊也密集執行各項飛行訓練，9時許1架雙座戰機在起飛前，後座的飛行員還秀出手寫的「台灣醫護團隊 加油」海報，讓在細雨中拍攝的航空迷精神大振，當他們看到飛行員替醫護團隊加油的字樣時，忍不住向飛行員伸出大姆指喊「讚」！

航空迷晨曦說，飛行員在座艙罩上秀出海報，在空軍的潛規則中並不被允許，尤其曾有飛行員在起降時比出手勢，還被有心人、部份媒體拿來大做文章，但有時候這些字句反而反映出他們的心情，在國軍化學兵部隊也在第一線抗疫時，大聲喊出、表達他們的敬意和心聲，並替醫護人員加油打氣，這種精神值得感佩！

空軍官員私下表示，雖然不鼓勵飛行員用這種方式表達意見，但在疫情嚴峻的當下，飛行員勇敢發聲為台灣醫護團隊加油、打氣，反映出大部份國軍的心聲，希望國防部長官不但不應打壓，反而應該予以嘉勉才對！

空軍花蓮基地飛行員在起飛前秀出「台灣醫護團隊 加油」手寫海報，為第一線的醫護人員打氣！（讀者晨曦提供）

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