花蓮地景智慧站牌啟用 3年內增至400座

花蓮完成13鄉鎮市地景智慧站牌，以1鄉鎮1地景特色打造，並融入共桿概念，整合公車時間表、指示牌、導覽牌、站牌及宣導資訊。 （記者王峻祺攝）

2020/11/22 11:23

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣政府獲中央補助完成13鄉鎮市地景智慧站牌及5座鯉魚潭候車亭，今揭幕啟用，並預計3年內在台9線、台11線增至400座智慧站牌，提升花蓮偏鄉公共運輸服務的整體量能。

花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫共計3年，經費約估8000萬元，中央及花東基金總計補助7000多萬元；首年度先由花東基金補助372萬元，建置完成13鄉鎮市地景智慧站牌，以1鄉鎮1地景特色打造，並融入共桿概念，整合公車時間表、指示牌、導覽牌、站牌及宣導資訊。

花蓮縣府今年另獲花東縱谷國家風景區管理處代辦經費300萬元，建置鯉魚潭5座候車亭，除有智慧公車資訊提供，還將花蓮貓頭鷹、原住民文化、紅面鴨、西瓜及鯉魚等意象帶進候車空間。

縣長徐榛蔚說，中央地方通力合作，提升花蓮智慧交通觀光，整合站牌特色也微調設置地點，讓民眾、旅人的候車過程更加友善，縣府積極爭取花東基金，預計3年內將再建置400座功能性智慧站牌，包括台9線的240座及台11線的160座站牌，讓民眾到花蓮搭乘公共運輸更加智慧便利，也能感受交通新美學。

縱管處長郭振陵說，蘇花改通車至今，花蓮觀光人潮絡繹不絕，公共運輸做得好才能把觀光旅遊「行」的部分打通，感謝與縣府合作，結合智慧科技美學，提供好的候車訊息，方便遊客安排遊程，暢遊花蓮。

縣府建設處交通科長張筱雲說，13鄉鎮市地景智慧站牌及5座智慧候車亭，採用智慧型電子螢幕，即時顯示公車動態訊息，包括車班GPS點位現況、乘車票價、路徑圖等資訊，每座耗資20萬元至60萬元不等。其中鯉魚潭遊客中心站有55吋大型彩色電子屏幕及提供中、英、日、韓及阿美族語，加強旅客服務。

花蓮縣政府獲中央補助完成13鄉鎮市地景智慧站牌及5座鯉魚潭候車亭，今揭幕啟用。（記者王峻祺攝）

花蓮縣偏鄉地區公共運輸服務升級計畫共計3年，經費約估8000萬元，中央及花東基金總計補助7000多萬元。（記者王峻祺攝）

花蓮縣長徐榛蔚（右2）與其他訪賓體驗鯉魚潭地景智慧站牌。（記者王峻祺攝）

民眾查詢鯉魚潭地景智慧站牌中的乘車資訊。（記者王峻祺攝）

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