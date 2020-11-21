為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　花蓮縣

    F-16失聯》黑盒子位置確認了 海象好轉就開始打撈

    空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日晚上由蔣正志上校駕駛執行例行性訓練任務時失聯，目前已確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號，待海象允許將進行打撈作業。（本報合成）

    空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日晚上由蔣正志上校駕駛執行例行性訓練任務時失聯，目前已確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號，待海象允許將進行打撈作業。（本報合成）

    2020/11/21 19:28

    〔記者王錦義／花蓮報導〕空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日晚上由蔣正志上校駕駛執行例行性訓練任務時失聯，至今滿96小時，空軍司令熊厚基上將今晚6點舉行記者會說明搜救進度，他說，目前已確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號，待海象允許將進行打撈作業。

    熊厚基上將簡報時指出，光點消失處東北方約1浬（花蓮機場060方位9浬）、深度約1000餘公尺處，確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號（37.5KHz），也在附近海域發現多處水下金屬反應；搜救應變中心隨即蒐集各項資訊，並整合三軍、科技部資源積極投入搜救工作，絕不放棄全力搜索。

    第五聯隊長謝日升少將說，迄今已掌握水下確切位置，未來採取聲納及聽音器，掌握標定位置，啟用水下攝影機確認物件，屬實則使用機械手臂或吊載方式取回。而戰機失事期間，中共謀我之心並未間斷，甚至透過官媒、網軍不斷製造謠言，或發布泯滅人性的批評，企圖以不實、卑劣手段，打擊我民心士氣；此舉缺乏人道關懷、泯滅良知的伎倆，實已為國際社會所唾棄。

    第五聯隊長謝日升說，失聯上校蔣正志的妻子，這些天都在等候丈夫的消息，希望能趕快找到丈夫，而蔣上校妻子也不忍隊上同僚心情煎熬，忍住悲痛慰問同袍，希望能帶領大家走過這最艱難的時刻。後續將依照既定計畫，全力執行搜救蔣隊長的任務，懇請國人持續祈禱集氣，空軍會盡一切生命的力量，守護青天白日的家園。

    空軍司令熊厚基上將今晚6點在花蓮基地舉行記者會說明搜救進度。（記者王錦義攝）

    空軍司令熊厚基上將今晚6點在花蓮基地舉行記者會說明搜救進度。（記者王錦義攝）

    空軍司令熊厚基上將今晚6點在花蓮基地舉行記者會說明搜救進度。（記者王錦義攝）

    空軍司令熊厚基上將今晚6點在花蓮基地舉行記者會說明搜救進度。（記者王錦義攝）

    空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日1805時由隊長蔣正志上校執行例行性訓練任務時失聯，銓日儀海測船「奧黛麗絲號」在花蓮外海執行偵測任務。（記者王錦義翻攝）

    空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日1805時由隊長蔣正志上校執行例行性訓練任務時失聯，銓日儀海測船「奧黛麗絲號」在花蓮外海執行偵測任務。（記者王錦義翻攝）

    空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日1805時由隊長蔣正志上校執行例行性訓練任務時失聯，銓日儀海測船「奧黛麗絲號」在花蓮外海執行偵測任務。（記者王錦義翻攝）

    空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日1805時由隊長蔣正志上校執行例行性訓練任務時失聯，銓日儀海測船「奧黛麗絲號」在花蓮外海執行偵測任務。（記者王錦義翻攝）

    空軍搜救應變中心目前已確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號，圖為黑盒子示意圖。（記者王錦義攝）

    空軍搜救應變中心目前已確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號，圖為黑盒子示意圖。（記者王錦義攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    F-16失聯》中國網軍造謠蔣正志投共 官媒總編也看不下去打臉自家人
    2020/11/20 13:14

    F-16失聯》中國網軍造謠蔣正志投共 官媒總編也看不下去打臉自家人
    F-16A失聯》持續搜救蔣正志 「奧黛麗絲號」抵花支援探測定位
    2020/11/19 10:43

    F-16A失聯》持續搜救蔣正志 「奧黛麗絲號」抵花支援探測定位

    艾麗公主現身板橋！ 創意成功吸買氣
    F-16A失聯》張哲平：不放棄任何機會持續搜救
    2020/11/19 09:33

    F-16A失聯》張哲平：不放棄任何機會持續搜救
    F-16A失聯》F-16夜航訓練 張哲平：與共機擾我西南空域無關
    2020/11/18 10:13

    F-16A失聯》F-16夜航訓練 張哲平：與共機擾我西南空域無關
    F-16A失聯》機械、地勤勤務過重？ 空軍司令部駁斥
    2020/11/18 09:47

    F-16A失聯》機械、地勤勤務過重？ 空軍司令部駁斥
    F-16A失聯》蔡總統：不放棄搜救、F-16全面停飛徹查
    2020/11/18 09:30

    F-16A失聯》蔡總統：不放棄搜救、F-16全面停飛徹查
    花蓮縣今日熱門
    訪花蓮保種基地 賴清德：保存原民文化有意義
    2020/11/15 05:30

    訪花蓮保種基地 賴清德：保存原民文化有意義

    台灣好行新闢玉長豐濱線 月底前免費
    2020/11/15 05:30

    台灣好行新闢玉長豐濱線 月底前免費

    抑制東北季風「風飛砂」最美河床在花蓮
    2020/11/15 12:03

    抑制東北季風「風飛砂」最美河床在花蓮

    花蓮2山難、5傷患 全數平安吊掛下山送醫
    2020/11/15 12:46

    花蓮2山難、5傷患 全數平安吊掛下山送醫

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播