F-16失聯》黑盒子位置確認了 海象好轉就開始打撈

空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日晚上由蔣正志上校駕駛執行例行性訓練任務時失聯，目前已確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號，待海象允許將進行打撈作業。（本報合成）

2020/11/21 19:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日晚上由蔣正志上校駕駛執行例行性訓練任務時失聯，至今滿96小時，空軍司令熊厚基上將今晚6點舉行記者會說明搜救進度，他說，目前已確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號，待海象允許將進行打撈作業。

熊厚基上將簡報時指出，光點消失處東北方約1浬（花蓮機場060方位9浬）、深度約1000餘公尺處，確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號（37.5KHz），也在附近海域發現多處水下金屬反應；搜救應變中心隨即蒐集各項資訊，並整合三軍、科技部資源積極投入搜救工作，絕不放棄全力搜索。

第五聯隊長謝日升少將說，迄今已掌握水下確切位置，未來採取聲納及聽音器，掌握標定位置，啟用水下攝影機確認物件，屬實則使用機械手臂或吊載方式取回。而戰機失事期間，中共謀我之心並未間斷，甚至透過官媒、網軍不斷製造謠言，或發布泯滅人性的批評，企圖以不實、卑劣手段，打擊我民心士氣；此舉缺乏人道關懷、泯滅良知的伎倆，實已為國際社會所唾棄。

第五聯隊長謝日升說，失聯上校蔣正志的妻子，這些天都在等候丈夫的消息，希望能趕快找到丈夫，而蔣上校妻子也不忍隊上同僚心情煎熬，忍住悲痛慰問同袍，希望能帶領大家走過這最艱難的時刻。後續將依照既定計畫，全力執行搜救蔣隊長的任務，懇請國人持續祈禱集氣，空軍會盡一切生命的力量，守護青天白日的家園。

空軍司令熊厚基上將今晚6點在花蓮基地舉行記者會說明搜救進度。（記者王錦義攝）

空軍司令熊厚基上將今晚6點在花蓮基地舉行記者會說明搜救進度。（記者王錦義攝）

空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日1805時由隊長蔣正志上校執行例行性訓練任務時失聯，銓日儀海測船「奧黛麗絲號」在花蓮外海執行偵測任務。（記者王錦義翻攝）

空軍第五聯隊一架F-16單座戰機，17日1805時由隊長蔣正志上校執行例行性訓練任務時失聯，銓日儀海測船「奧黛麗絲號」在花蓮外海執行偵測任務。（記者王錦義翻攝）

空軍搜救應變中心目前已確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）信號，圖為黑盒子示意圖。（記者王錦義攝）

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