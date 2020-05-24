家長大怒！花特教生沒上36節課 猛做「防疫皂」變校長公關品

花特教部分師生連同家長今在校門口拉白布條抗議陳情，呼籲教育部撤換不適任校長，家長更批「校長漠視學生受教權，身障孩子難道是免錢童工。」老師也披露遭受長期言語霸凌對待。（記者王峻祺攝）

2020-05-24 13:14:17

首次上稿11:21

更新時間13:14（新增校長聲明）

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮特殊教育學校校長宋秉錕，遭家長指控以防疫為名，凹師生上課做手工防疫皂，還被拿去當「個人公關」，寄去中央部會，就連6月即將深耕花蓮選民服務的立委范雲也收到！部分師生連同家長今在校門口拉白布條抗議陳情，呼籲教育部撤換不適任校長，家長更批「校長漠視學生受教權，身障孩子難道是免錢童工。」老師也披露遭受長期言語霸凌對待。對此，記者上午11點14分致電校長宋秉錕查證並未接通。

校長︰明發佈聲明 一切依法處理

校長宋秉錕在12點50分以簡訊回覆，表示「因陸續接獲媒體記者朋友們關心詢問，為避免視聽遭誤導，校方將統一於明日中華民國109年5月25日上午10時，統一發佈官方聲明訊息。其餘相關討論暫不回應，一切依法處理，並已向相關當局通報所有處理時程細節，司法案件相關尊重律師意見。」

花特教校長宋秉錕近2個月因教學及管理方式備受爭議，月中已被國教署要求強制休假至5月26日。家長痛心身障孩子受教權遭漠視，加上校內有17名教師疑被長期言語及精神霸凌，出現身心不適而求助身心科，今集體出面控訴，到校拉白布條抗議。立委范雲、陳瑩、傅崐萁等服務處主任、助理及縣議員莊枝財、楊華美、周駿宥均到場關心。

家長會副會長蔣萬富說，宋秉錕以防疫為名，凹師生上課做防疫手工皂，原以為身障孩子能在疫情期間貢獻社會，製皂給第一線醫護人員，未料事後才得知，全被校長拿去寄給中央部會官員，上面還附上個人簡歷跟親筆信；學生共累積36節沒上到正課，其中有2班學生少上11堂正課。

他強調，原本皂化過程需2個月，校長為趕工，要求開設專案教室，連續96小時開冷氣、除濕機，縮短皂化過程完工，難道身心障礙孩子，受教權就可隨便被忽視，簡直是把我們的孩子當免錢童工。

蔣萬富說，有些任課老師準備上正課，當天卻臨時被叫去開緊急會議，結果是被校長要求包裝手工皂寄給官員，輕視老師備課內容，並緊急找代課，「做公關難道比師生上課重要嗎？」遭國教署強制休假後，竟寄喪禮花圈相片給所有家長，行為舉止嚴重失常。

鄭姓家長也指控，校長曾在防疫期間，說出希望2名學生得肺炎就能放有薪假等語，還要求家長到校簽各種文件，疑似暴露孩子的治療紀錄個資；學校行政人員、教師更控訴遭長期以言語霸凌羞辱。

教職員工披露，校長多次以貶低人的言語訓斥行政人員，許多教職員長期下來出現身心不適症狀，目前已有17人求助身心科，雖收集這2個月來校長的不當行為向上層陳情，但國教署僅稱尚在處理，讓校長休假2週，26日就會上班。另得知家長要出面向立委陳情時，還恐嚇教職員不得參加，否則議處。

針對花特教事件，范雲辦公室法案助理張明旭說，委員收到手工皂時，訝異怎麼不是拿去協助醫護人員，後續接獲陳情，才了解是在犧牲學生學習權益下產出，目前已要求國教署盡快調查，「守護花蓮師生親，拒絕校長不當對待！」，將在立法院持續關注監督。

花特教校長宋秉錕近2個月因教學及管理方式備受爭議，月中已被國教署要求強制休假至5月26日。家長痛心身障孩子受教權遭漠視，加上校內有17名教師疑被長期言語及精神霸凌，出現身心不適而求助身心科，今集體出面控訴陳情。（記者王峻祺攝）

花特教家長拿出校長宋秉錕傳給家長的喪禮花圈相片，被質疑非常不妥。（記者王峻祺攝）

花特教部分師生連同家長今在校門口拉白布條抗議陳情，呼籲教育部撤換不適任校長，立委范雲、陳瑩、傅?萁等服務處主任、助理及縣議員莊枝財、楊華美、周駿宥均到場關心。 （記者王峻祺攝）

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