神像被轉賣？ 土地公被「醫美」到村民都不認識

村長劉文祥找到土地公、土地婆原本的照片（左圖），發現和歸還的神像（右圖）樣子也差太多。（村長劉文祥提供）

2020-05-23 18:12:22

［記者花孟璟／花蓮報導］花蓮縣富里鄉新興村學校園附近的福德祠，昨天村民去祭拜，先是驚見土地公、土地婆「頭不見了」，再趨前仔細一看不得了，金身是憑空消失，只留下神明衣在神位上，有如「金蟬脫殼」，急忙報警。雖報案後神像有追回歸還，村民卻發現兩尊神像已和先前不同，懷疑將近百年歷史的金身遭到變賣！村長劉文祥說，取走神像的范姓村民自稱要把神像送去整理「醫美」，但回來後卻不是大家認識的樣子，啟人疑竇！對此警方今天表示，因兩方各說各話，目前仍待調查釐清。

土地公、土地婆昨天雖然「回來了」，但卻和原本的模樣整個不一樣，學校園庄頭附近居民都很氣憤，也因為歸還回來的神像差很大，村民認為「神像已被調包」，已不是「有靈的神」，只剩空殼，致兩尊神像不能放回去廟裡，村長只能另外找地方安置。

為此新興村昨晚召開村民大會，帶走神像的范姓村民、玉里的神像修復師被找來和村民對質。范姓村民說，隔壁竹田村有位村民事業有成，想要回饋地方，最近該村民到福德祠拜拜，發現神像黑黑髒髒的，所以出錢請他幫忙找人整理，因為有人報案，他也趕快歸還，並強調「不是偷，是要整理」；修復師也說，神像他才剛拿到，「還沒修復就歸還了」；然因神像「前後對照」模樣不同，村民懷疑是被調包，不斷逼問到底2人把神像弄去哪裡、是否偷偷變賣。新興村長劉文祥說，2人都交待不清楚狀況，更加啟人疑竇。

村民陳小姐說，學校園福德祠的信眾以新興村3、4鄰的村民為主，但范先生是1鄰的人「平常也沒看過這人來拜拜」，要幫忙出錢修神像的還是隔壁村的，也沒有事先通知村民。她說，新興村3座土地廟就屬學校園福德祠最偏僻，如果真要修「為什麼要把神明衣留在廟裡」，為何不整尊請走，這是要「假裝」神明沒被偷嗎？太多蹊蹺不合理的地方，也因此村民擔心，原先金身早已被不肖人士勾結師父偷走，遭到高價轉賣。

劉文祥說，一般去拜拜是不會刻意給神明拍照，目前手上照片雖不是很清楚，但一比對還是覺得樣貌很不一樣，尤其修復師說「還沒開始修」，歸還回來的土地公卻已上色化妝，看起來是水泥材質，至於木雕土地婆體型和樣式都與原先不同。他說，村民最在意的是如果真的有誠心要修神像，也應該事先告知村民，但范民事先都沒講，令人傻眼。

劉文祥也解釋，福德祠旁的「沿革」碑有記載，學校園庄頭的土地公最早是1932年村民立石祭祀，1934年改奉祀石雕土地公神像，木刻的土地婆年代較晚，他說，土地公是石刻應該是確定的，然而雙方各說各話，他希望警方快點追出真相。

對此玉里警分局表示，竹田派出所受理報案後，目前偵查隊已介入調查，范民承認拿走神像，但目的是因為想要修復，事先也有告知當地一位村民；警方說，因兩造各說各話，目前也還在找耆老確認，希望多方查證清楚、勿枉勿縱。

位於富里鄉新興村學校園庄頭的福德祠，小廟平日沒有管理人員。（陳小姐提供）

學校園福德祠旁有沿革碑文，記載民國23年時改以石刻神像祭拜，所以原始神像的材質是石頭，不是歸還的水泥像。（新興村長劉文祥提供）

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