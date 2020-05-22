東服中心執行長許傳盛辭職 洪宗楷接任

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛在520辭去執行長職務。（記者王錦義攝）

2020-05-22 20:22:26

［記者王錦義／花蓮報導］行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛在520辭去執行長職務，遺缺由前台東縣議員、副執行長洪宗楷接任，也是東服中心首度有台東人出任此職務。洪剛剛晚間在臉書上說，雖會有一半時間在花蓮辦公室，但會持續在台東服務鄉親，「中央歷練，地方貢獻」。

洪宗楷晚間在臉書上公布收到行政院公文，正式接任行政院東部聯合服務中心執行長，他說，會延續許傳盛的政策，首先是加強政策宣導、政績宣揚，讓花東民眾更了解中央政策；其次協助鄉鎮申請花東基金；第三協助民眾申請各項補助（農災補助、紓困補助），第四增加中央單位陳情窗口，擴大服務；最後仍是持續爭取花東各項建設。

由於過去東辦執行長多是花蓮出任，洪宗楷也是台東地區第一位「東辦執行長」，現年41歲的洪宗楷，台東師範學院初等教育系、台東大學區域政策與發展研究所；曾為台東縣議會第18屆縣議員中，唯一的民進黨籍議員，2018年代表民進黨投入台東市長選舉未成功，不過年輕富有活力，是民進黨在台東地區培植的政治新星。

民進黨在花東地區長期屬於艱困選區，在缺乏行政資源及職務下，要經營地方不易，許傳盛是花蓮鳳林客家人，之前為高雄市觀光局長，4年前蔡英文就任總統後，綠營認為民進黨繼前立委蕭美琴之後，要在花蓮重點培植的政治新秀，不過上次縣長選舉，許傳盛在黨內民調輸給前議員劉曉玫，無法獲得出線機會。

許傳盛在520之後以家庭因素為由向行政院長蘇貞昌辭職，據了解，許以孩子還小，想要多點時間陪伴孩子成長。他說，天下無不散的筵席，雖然暫時離開花蓮，不過花蓮永遠是他的故鄉。而在許傳出辭意後，高層曾諮詢過現任總統府發言人Kolas‧Yotaka及 原民會主委Icyang‧Parod，但都無意願。

出身花蓮鳳林人的許傳盛，台大社會系畢業，是學運世代的成員，在接任行政院東部聯合服務中心執行長之前，歷任高雄市政府觀光局長、高雄市政府副秘書長等職，長達十年的公職生涯是全台灣擔任過最多縣市社會局長職位的人，4年來在執行長職務上善盡中央、地方的溝通橋樑，更協助中央完成多項交通建設。

行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛在五二O辭去執行長職務，遺缺由副執行長洪宗楷接任。（翻攝洪宗楷臉書）

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