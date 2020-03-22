為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　花蓮縣

武漢肺炎》花蓮公共圖書館設除菌機 借書後先消毒40秒

因應武漢肺炎疫情，花蓮縣內各公共圖書館已備妥書籍用紫外線除菌機，其中文化局圖書館共設立3台供民眾使用，強化書本消毒。（記者王峻祺攝）

因應武漢肺炎疫情，花蓮縣內各公共圖書館已備妥書籍用紫外線除菌機，其中文化局圖書館共設立3台供民眾使用，強化書本消毒。（記者王峻祺攝）

2020-03-22 11:39:05

［記者王峻祺／花蓮報導］因應武漢肺炎疫情，花蓮縣內各公共圖書館已備妥書籍用紫外線除菌機，其中文化局圖書館共設立3台供民眾使用，強化書本消毒，讀者借書後可自行將圖書放入機內，等待40秒後即能完成消毒作業，避免將附著於書本上的病菌帶回家。

防疫期間民眾減少外出，花蓮圖書借閱率提高約2成，縣府文化局針對圖書空間加強防疫，並保持館內通風，固定每週一休館進行消毒，每日也特別加強門把、電腦、報紙圖書區等民眾易接觸頻繁設備清潔；另提供乾洗手及消毒液使用。

花蓮縣文化局長江躍辰說，書籍在防疫期間成為民眾最佳的夥伴，歡迎民眾踴躍借閱圖書館的閱讀資源，並盡量使用自動借還書機、預約取書櫃等設備，避免或減少非必要的與人接觸。

他說，閱讀書籍時，民眾手部及口沫因接觸書本，恐增加病菌傳播風險，縣內各公共圖書館現已備有書籍除菌機，文化局圖書館更有3台，民眾借書後可進行消毒，使用方式簡單，只要將書本放入機內關上門，依操作模式按鍵，就能自動消毒，約40秒完成；書籍需略呈Ｖ字型兩相依擺放，充分接受紫外線直射，讓內外頁都能有效除菌。

花蓮縣文化局圖書館花3年時間，為館內29萬冊圖書裝設晶片，並引進2台自助借書機、1台24小時自助還書機、1台預約取書櫃及手機APP升級等設備，大幅提升圖書管理服務；不想出門者，現在也可利用手機、平板、電腦等設備，進入花蓮公共圖書館電子書介面，就能輕鬆在家借閱電子書籍瀏覽。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

民眾只要將書本放入機內關上門，依操作模式按鍵，就能自動消毒，約40秒完成。（記者王峻祺攝）

民眾只要將書本放入機內關上門，依操作模式按鍵，就能自動消毒，約40秒完成。（記者王峻祺攝）

花蓮縣文化局圖書館引進預約取書櫃，供民眾方便借閱書籍。（記者王峻祺攝）

花蓮縣文化局圖書館引進預約取書櫃，供民眾方便借閱書籍。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
轉貼武漢肺炎報導求共度難關 余文樂慘觸強國玻璃心禁忌
2020-03-22 11:36

轉貼武漢肺炎報導求共度難關 余文樂慘觸強國玻璃心禁忌
超萌玩偶熊穿警裝戴口罩 化身派出所防疫大使
2020-03-22 11:31

超萌玩偶熊穿警裝戴口罩 化身派出所防疫大使
養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵

養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
不怕疫情！ 東京上野公園塞滿賞櫻客 有人還無視禁令席地野餐...
2020-03-22 11:30

不怕疫情！ 東京上野公園塞滿賞櫻客 有人還無視禁令席地野餐...
武漢肺炎》醫院加強管制 全台探病新規定看這裡！（不斷更新）
2020-03-22 11:30

武漢肺炎》醫院加強管制 全台探病新規定看這裡！（不斷更新）
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
花蓮縣今日熱門
2020-03-15 23:58

花蓮曳引車駕駛違規臨停路邊 23歲返家女追撞不治

2020-03-21 18:39

跟阿嬤說要去買糖果…花蓮富里石厝溝10歲童戲水溺斃

2020-03-17 12:24

學生自歐洲返國後發燒採檢 東部某大學提升防疫層級

2020-03-17 16:46

下腹部傷口噴血亡疑遭動物攻擊 花蓮卓溪驚見台灣黑熊陳屍工寮 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播