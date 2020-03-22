武漢肺炎》花蓮公共圖書館設除菌機 借書後先消毒40秒

因應武漢肺炎疫情，花蓮縣內各公共圖書館已備妥書籍用紫外線除菌機，其中文化局圖書館共設立3台供民眾使用，強化書本消毒。（記者王峻祺攝）

2020-03-22 11:39:05

［記者王峻祺／花蓮報導］因應武漢肺炎疫情，花蓮縣內各公共圖書館已備妥書籍用紫外線除菌機，其中文化局圖書館共設立3台供民眾使用，強化書本消毒，讀者借書後可自行將圖書放入機內，等待40秒後即能完成消毒作業，避免將附著於書本上的病菌帶回家。

防疫期間民眾減少外出，花蓮圖書借閱率提高約2成，縣府文化局針對圖書空間加強防疫，並保持館內通風，固定每週一休館進行消毒，每日也特別加強門把、電腦、報紙圖書區等民眾易接觸頻繁設備清潔；另提供乾洗手及消毒液使用。

花蓮縣文化局長江躍辰說，書籍在防疫期間成為民眾最佳的夥伴，歡迎民眾踴躍借閱圖書館的閱讀資源，並盡量使用自動借還書機、預約取書櫃等設備，避免或減少非必要的與人接觸。

他說，閱讀書籍時，民眾手部及口沫因接觸書本，恐增加病菌傳播風險，縣內各公共圖書館現已備有書籍除菌機，文化局圖書館更有3台，民眾借書後可進行消毒，使用方式簡單，只要將書本放入機內關上門，依操作模式按鍵，就能自動消毒，約40秒完成；書籍需略呈Ｖ字型兩相依擺放，充分接受紫外線直射，讓內外頁都能有效除菌。

花蓮縣文化局圖書館花3年時間，為館內29萬冊圖書裝設晶片，並引進2台自助借書機、1台24小時自助還書機、1台預約取書櫃及手機APP升級等設備，大幅提升圖書管理服務；不想出門者，現在也可利用手機、平板、電腦等設備，進入花蓮公共圖書館電子書介面，就能輕鬆在家借閱電子書籍瀏覽。

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民眾只要將書本放入機內關上門，依操作模式按鍵，就能自動消毒，約40秒完成。（記者王峻祺攝）

花蓮縣文化局圖書館引進預約取書櫃，供民眾方便借閱書籍。（記者王峻祺攝）

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