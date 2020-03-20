武漢肺炎》富里、玉里米訂單爆增 農會：存量充足不怕大家買

玉溪農會碾米廠加班進行包裝，全體員工總動員，就連假日都要加班，但大家都忙得很充實、高興。（玉溪農會提供）

2020-03-20 20:03:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕行政院長蘇貞昌說「物資很多盡量買」是真的！花蓮富里鄉農會、玉溪地區農會前天起湧入大量宅配訂單，富里鄉農會昨天電話接到手軟，被消費者打爆，在政府宣佈「庫存充足盡量買」後，今天已有稍緩。兩個農會都表示，米倉存量充足，雖然出貨量爆炸，假日都要加班，但存量足夠「不怕大家來買」。

玉里鎮、富里鄉是花蓮的大米倉，兩鄉鎮種稻面積約5000多公頃，因為去年1、2期稻米大豐收，2期要收割時還有1期稻穀還沒賣完，導致倉庫爆倉，但今年碰到疫情導致民眾囤貨，反而刺激食米消費量，讓農會業績長紅，「再也不用擔心米賣不完」！

富里農會表示，今年農曆年前稻米需求開始增加，到農曆年期間因武漢肺炎開始傳出疫情，就已有西部批發糧商嗅到態勢，開始增加訂單，一般民眾宅配訂貨也節節上升，本週更突然訂單爆增。

富里鄉農會總幹事張素華說，今年農曆年的出貨量就已比去年增加，前天突然訂單大增，昨日達高峰，為衝宅配20公斤1箱免運費，民眾紛紛揪團購，昨天高峰出貨量高達1萬6000公斤，都是20公斤大包裝，出貨出到宅配公司規定的單日貨運上限！3噸半物流卡車載3趟還載不完，還得農會出貨車幫忙運到物流中心。

玉溪地區農會也有20公斤免運優惠，因訂單多到出不完，玉溪農會不分部門總動員「全部員工都去碾米廠包裝、出貨」，週末也要加班出貨。農會推廣股長陳美羚直說「簡直比過年還誇張」！玉溪農會表示，這幾天白米單日宅配營業額就超過100萬元。

富里農會統計，農會米倉還有1000公噸，數量充足「不怕大家買」，由於宅配每天配合出貨量有限，目前訂單已經排到2星期後；玉溪農會也說，去年同期宅配出貨量約52公噸，今年截至目前已超過100公噸，米倉內公糧約5300公噸、自營糧也有900公噸，米糧充足，大家盡可放心買。

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