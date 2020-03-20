為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　花蓮縣

武漢肺炎》富里、玉里米訂單爆增 農會：存量充足不怕大家買

玉溪農會碾米廠加班進行包裝，全體員工總動員，就連假日都要加班，但大家都忙得很充實、高興。（玉溪農會提供）

玉溪農會碾米廠加班進行包裝，全體員工總動員，就連假日都要加班，但大家都忙得很充實、高興。（玉溪農會提供）

2020-03-20 20:03:57

〔記者花孟璟／花蓮報導〕行政院長蘇貞昌說「物資很多盡量買」是真的！花蓮富里鄉農會、玉溪地區農會前天起湧入大量宅配訂單，富里鄉農會昨天電話接到手軟，被消費者打爆，在政府宣佈「庫存充足盡量買」後，今天已有稍緩。兩個農會都表示，米倉存量充足，雖然出貨量爆炸，假日都要加班，但存量足夠「不怕大家來買」。

玉里鎮、富里鄉是花蓮的大米倉，兩鄉鎮種稻面積約5000多公頃，因為去年1、2期稻米大豐收，2期要收割時還有1期稻穀還沒賣完，導致倉庫爆倉，但今年碰到疫情導致民眾囤貨，反而刺激食米消費量，讓農會業績長紅，「再也不用擔心米賣不完」！

富里農會表示，今年農曆年前稻米需求開始增加，到農曆年期間因武漢肺炎開始傳出疫情，就已有西部批發糧商嗅到態勢，開始增加訂單，一般民眾宅配訂貨也節節上升，本週更突然訂單爆增。

富里鄉農會總幹事張素華說，今年農曆年的出貨量就已比去年增加，前天突然訂單大增，昨日達高峰，為衝宅配20公斤1箱免運費，民眾紛紛揪團購，昨天高峰出貨量高達1萬6000公斤，都是20公斤大包裝，出貨出到宅配公司規定的單日貨運上限！3噸半物流卡車載3趟還載不完，還得農會出貨車幫忙運到物流中心。

玉溪地區農會也有20公斤免運優惠，因訂單多到出不完，玉溪農會不分部門總動員「全部員工都去碾米廠包裝、出貨」，週末也要加班出貨。農會推廣股長陳美羚直說「簡直比過年還誇張」！玉溪農會表示，這幾天白米單日宅配營業額就超過100萬元。

富里農會統計，農會米倉還有1000公噸，數量充足「不怕大家買」，由於宅配每天配合出貨量有限，目前訂單已經排到2星期後；玉溪農會也說，去年同期宅配出貨量約52公噸，今年截至目前已超過100公噸，米倉內公糧約5300公噸、自營糧也有900公噸，米糧充足，大家盡可放心買。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

買花蓮米20公斤免運！吸引消費者揪團買，玉溪農會的大禹碾米廠加班出貨，米倉內滿滿的20公斤大包裝米，都貼上宅配標籤準備出貨。玉溪農會表示「穀倉內還很多」，消費者訂貨才碾米，保證新鮮不怕大家買。（玉溪農會提供）

買花蓮米20公斤免運！吸引消費者揪團買，玉溪農會的大禹碾米廠加班出貨，米倉內滿滿的20公斤大包裝米，都貼上宅配標籤準備出貨。玉溪農會表示「穀倉內還很多」，消費者訂貨才碾米，保證新鮮不怕大家買。（玉溪農會提供）

富里鄉羅山碾米廠大門口，宅配車把一箱箱的富里米用堆高機送上車！農會表示，台灣人白米消耗量愈來愈少，防疫視同作戰，更顯出國產稻米的價值。（富里農會提供）

富里鄉羅山碾米廠大門口，宅配車把一箱箱的富里米用堆高機送上車！農會表示，台灣人白米消耗量愈來愈少，防疫視同作戰，更顯出國產稻米的價值。（富里農會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》防疫 國立台灣圖書館3/21～4/2暫停開放
2020-03-20 18:46

武漢肺炎》防疫 國立台灣圖書館3/21～4/2暫停開放
武漢肺炎》無症狀也會傳染？張上淳：學理上有機會但缺證據
2020-03-20 18:42

武漢肺炎》無症狀也會傳染？張上淳：學理上有機會但缺證據
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
武漢肺炎》蘇貞昌：現在出國一律無隔離補償可領
2020-03-20 18:40

武漢肺炎》蘇貞昌：現在出國一律無隔離補償可領
三債券打贏投資戰「疫」

三債券打贏投資戰「疫」
花蓮縣今日熱門
2020-03-15 23:58

花蓮曳引車駕駛違規臨停路邊 23歲返家女追撞不治

2020-03-17 12:24

學生自歐洲返國後發燒採檢 東部某大學提升防疫層級

2020-03-17 16:46

下腹部傷口噴血亡疑遭動物攻擊 花蓮卓溪驚見台灣黑熊陳屍工寮 影片

2020-03-16 11:58

豆腐鯊游進花蓮港搶食誘餌 萌到讓成群釣客驚呆 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播