重返失落的八通關「阿桑來戛支線」 布農耆老率隊探勘成功

卓溪登山協會組成探勘隊伍，2月17日出發，圖為出發前在山風一號吊橋合影。（花蓮縣文化局提供）

2020-03-19 20:32:28

〔記者花孟璟／花蓮報導〕日本殖民者建於1925年的八通關越嶺古道阿桑來戛支線，比主線晚4年落成，從佳心駐在所沿西北稜線下，經由阿桑來戛鐵線橋（吊橋）跨越拉庫拉庫溪，再往北爬升500公尺上拉庫拉庫溪北岸的大部落阿桑來戛之後，可接到北岸的清朝八通關古道，但支線已荒廢多年。卓溪鄉登山協會的布農族耆老魏友仁帶著年輕一輩族人，2月下旬試著探勘舊路，還找到隱沒多年的阿桑來戛鐵線橋門。

被形容為「深邃美麗」的拉庫拉庫溪是東遷的布農族傳統領域，從上游到下游沿線的河階分布了布農族人建立的舊部落，阿桑來戛（Asang daingaz）在布農語意思是「古老的部落」。花蓮縣文化局表示，為深化當代布農族人和傳統領域的連結，縣府獲文化部核定「再造歷史現場專案計畫：拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，除了輔導卓溪鄉的高山協作成立卓溪登山協會，進行增加文化歷史解說、登山嚮導技能深化等等培訓課程，又逢政府的「山林開放」政策，縣府希望和卓溪鄉公所、卓溪登山協會合作，希望建構布農族史觀的文化解說、具有布農文化特色的登山產業，當中也包括探尋失落的古道舊線。

文化局說，巒社群為主的卓溪鄉中正部落曾在2003年的尋根活動，走過這條路線，但16年來這條路線已少有人踏足，今年2月在耆老魏友仁率隊、古道專家張嘉榮協助，從佳心往西北方稜線下降，沿途林相優美開闊，還找到埋沒在荒草中的阿桑來戛鐵線橋的吊橋橋門，南岸、北岸橋門都尋獲，在古道專家林一宏2009年出版的《八二粁一四五米》書中的紀錄，當時還沒有尋獲橋門遺跡。

過橋門後碰到峭壁地形，也憑著獵人開路的智慧，繞過峭壁找到下溪底的路，渡溪後接著要往東北稜的舊路路跡不明顯，一行人找路上攀，通過多處溪溝陡坡、向上爬升150公尺後，開始見到日本古道遺跡，至海拔800公尺已有保存完整的日本古道，再緩緩上到海拔968公尺的阿桑來戛駐在所。

駐在所平台的建築物已頹圮，只剩石階、房屋基座砌石等駐在所遺構，周遭找到約10戶的布農族石板屋遺構。當地耆老表示，這些石板屋是巒社群Isinkaunan氏族家屋；而文化局文資科長黃用斌、科員陳孟莉也在上週12日到14日前往確認，對於探勘成果表達肯定。

依學者林一宏研究資料，日本政府是在1909年初設阿桑來戛駐在所，是拉庫拉庫溪流域第一個設駐在所的部落，也是「花蓮港廳」當年最偏遠的駐在所，駐在所也附設乙種教育所，當時的日本警察要赴任，走的是清八通關古道，從卓溪部落翻閱卓溪山、經過異祿閣至阿桑來戛，從駐在所往東北爬升到海拔1350公尺，可接到清八通關古道。

文化局長江躍辰說，以耆老魏友仁的山林智慧、加上年輕族人文化傳承的決心，發展登山產業的用心成果相信會是地方創生的良好案例。

卓溪鄉登山協會理事長林志明則提醒山友，阿桑來戛支線局部路線路跡仍不明，須通過容易落石的崩壁，渡溪還得小心溪水暴漲，而且路線位於布農族傳統領域內，呼籲民眾或山友若要前往，須審視評估風險，並請卓溪登山嚮導帶隊。

一行人找到失落已久的阿桑來戛鐵線橋的橋門。（花蓮縣文化局提供）

探勘隊成員在阿桑來戛鐵線橋橋門留下紀念。（花蓮縣文化局提供）

探勘隊伍找到日八通關古道阿桑來戛支線，部份路段的古道路基仍然很明顯。（花蓮縣文化局提供）

卓溪鄉布農族族人在日八通關古道的阿桑來戛駐在所附近，找到石板屋遺址，族人表示，這是巒社群Isinkaunan氏族家屋。（花蓮縣文化局提供）

卓溪登山協會探勘隊伍在阿桑來戛駐在所遺址前合照。（花蓮縣文化局提供）

日治東臺灣新報編輯毛利之俊的《東台灣展望》一書，有阿桑來戛鐵線橋照片，鐵線橋位於岩石絕壁上方，橫跨拉庫拉庫溪南北岸，水面上還有一座布農族人搭建的小木橋。（花蓮縣文化局提供）

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